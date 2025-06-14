罷免高虹安、鄭正鈐 挺進三階 已有5藍委、1市長上架

停職中的新竹市長高虹安及新竹市立委鄭正鈐罷免二階通過不需補件，拿下三階投票入場券。（取自戴振博臉書）

2025/06/14 05:30

〔記者李文馨、洪美秀／綜合報導〕大罷免第三階段熱戰在即，停職中的新竹市長高虹安及新竹市立委鄭正鈐兩罷免案昨天在法定查對期限未接獲選委會補件通知，加上花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、桃園市第二選區涂權吉案，累積至今已有五件國民黨立委、一件縣市長罷免案拿下三階投票入場券，待中選會廿日正式宣告。

全台大罷免 高是唯一地方首長

高虹安因在立委任內涉詐領助理費案遭停職，不過早在去年五月就有民眾在網路發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，也在今年初搭上全台大罷免列車，成為這次唯一被連署罷免的地方縣市首長。

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新竹市雙罷免總部領銜人戴振博強調，新竹市選委會昨日未寄發任何補件通知公文，代表著竹市雙罷進程順利向前推進。他指出，這次要罷免的是因為貪污遭停職的高虹安，以及不斷向中共靠攏、跟暴力詐騙集團勾結、背離民意的鄭正鈐，籲市民站出來投下同意票，換掉不適任的政治人物，國家與竹市才有希望與未來。

竹市雙罷免總部發言人林志潔則表示，新竹雙罷三階總部今天上午十點成立，籲市民齊心合力，讓國會恢復常軌，新竹停止沉淪。

罷團推算 本週有17件完成查對

根據罷團送件日期並推算四十天查對日，本週預計完成查對的罷免案共有十七件，其中，游顥、呂玉玲、馬文君、邱若華等四案已進入補件程序；傅崐萁、高虹安等五案未獲補件通知；其餘包含葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等八案連署結果將在今天傍晚揭曉，若未接獲補件通知，也可望邁入三階投票。

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