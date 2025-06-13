馬將出席統戰平台海峽論壇 陸委會痛批失格

中共大型統戰平台海峽論壇十五日舉行，前總統馬英九預計率台灣青年參加。。陸委會發言人梁文傑昨天表示，在陸委會看來，這個就是失格。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型統戰平台海峽論壇將在十五日舉行，前總統馬英九預計率台灣青年參加。陸委會發言人梁文傑昨天痛批，馬英九的出席讓該會覺得很不可思議，在陸委會看來，這個就是失格。

馬政府任內 定性海峽論壇是「中共統戰平台」

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梁指出，陸委會存在卅幾年，不管國民黨或民進黨執政，有些基本政策及立場是延續的。海峽論壇二○○九年召開第一屆，當時是馬英九總統執政，馬英九政府的陸委會已經定性海峽論壇是「中共刻意設計的統戰平台」，政府一開始的立場就是不准中央官員參加，不樂見地方官員出席。

梁文傑強調，該原則從有海峽論壇以來，都是陸委會立場。馬英九身為前國家元首，現在奉行的政策也是他當總統時制定的，姑且不論馬在那邊會有什麼言論或表現，馬英九的出席本身就讓陸委會覺得很不可思議，在陸委會看來，這個就是失格。

梁說，不會去對馬英九在那言行再多說什麼，相信國人自有公評。從陸委會角度來講，這樣一個延續多年的政策，而且是跨越藍綠、跨越政黨，居然被前國家元首自我否定掉，「我們覺得非常遺憾」。

馬英九基金會去年邀中生來台引發矮化台灣爭議，陸委會原本要處分，移民署後來是否決定不處理？梁回應，馬英九基金會執行長蕭旭岑已經去移民署說明過了，後續內政部就會做出最後決定，「相信應該很快吧」。

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