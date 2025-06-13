藍白強過軍人加薪案違憲違法 卓揆：將提救濟

行政院長卓榮泰昨在院會呼籲立院支持強化安全韌性特別條例，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。 （資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白立委週二聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月三萬元。行政院長卓榮泰昨在院會指出，此一修法違憲、違法，也違反政府財政結構與財政能力，未來將採取適當、合法、合憲的救濟；並呼籲立院支持強化安全韌性特別條例，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。

「別只讓國軍加薪 卻不讓武器更新」

卓揆說，感謝立法院與政府站在同一立場，認清中國不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅之事實。立法院也認為，必須全面提升我國國防自主安全，完善國軍各項合理待遇及福利。而事實上，政府在今年四月已全盤考量政府財政能力，給予國軍均衡性且全面性的加薪，並核定通過在案。

請繼續往下閱讀...

卓揆表示，立法院日前三讀通過對國軍加薪案，再次違背「預算法」第九十一條、「財政紀律法」第五條，及相關憲法解釋精神，在審查涉及歲出大幅支出的法律案時，未正式徵詢行政院意見。這樣的案例已一而再、再而三發生，此次通過的加薪案，不僅違憲、違法，也違反政府財政結構及財政能力，因此行政院必須在未來採取適當、合法、合憲的救濟。

籲立院支持強化安全韌性特別條例

卓揆指出，立法院如支持國防及國土安全韌性，他要拜託儘速解凍國防部所有相關預算，並支持行政院已提出的強化安全韌性特別條例，以及未來的特別預算，這其中有相當部分是跟國土安全韌性相關。

卓揆強調，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」，也不讓國防的安全韌性能夠提高，這樣是矛盾的，行政、立法兩院一體，必須有共同作為，才能全面提升國軍安全與福利，以及國防整體安全與韌性。

對於立法院同日三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費，是否同樣提出救濟方式，行政院發言人李慧芝僅表示，行政院會在收到立法院函文後，再進行通盤的研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法