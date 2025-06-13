法國議會友台小組：支持台灣和平就是支持世界和平

總統賴清德（右）昨在總統府接見法國國民議會友台小組訪問團，與主席帕媞斯黛（左）握手寒暄。（中央社）

2025/06/13 05:30

拜會賴總統盼深化合作

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德昨接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛一行時表示，台法之間的交流合作越來越密切，期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域打造更緊密夥伴關係；帕媞斯黛也說，期盼持續加強兩國的交流合作，「支持台灣的和平就是支持世界的和平」。

總統：盼台法打造更緊密夥伴關係

訪團成員還包括法國國民議會友台小組副主席馬堤諾、議會外交委員會副主席聖珀、議員艾勒蒙、若歐等。

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賴清德說，非常感謝法國國會長期支持台灣的國際參與、捍衛台灣海峽安全，法國國會兩院無論是二○二一年通過決議文、支持台灣參與國際組織，或是二○二三年共同推動通過「七年建軍法案」，讓法國成為全球首個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家，都持續力挺台灣，友台小組更在其中扮演關鍵角色。

帕媞斯黛表示，此行讓他們有機會加強台法在經濟、文化、人文及外交等各領域關係，並與台灣許多部會首長及研究機構見面交流，也見證到台法在能源、半導體、青年及文化等交流合作的重要性，以及共同關注的AI、假訊息等重要議題，對許多國家的安全造成影響。台法之間的合作夥伴關係越來越密切，期盼持續加強兩國的交流合作，支持台灣的和平就是支持世界的和平。

法國近年積極對印太議題發言。中央社報導，曾訪台的法國參議院友台小組副主席喬瑟芙十一日於政府時事總質詢表示，台灣經歷多年嘗試仍無法參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，「如此令人費解且毫無根據的狀況，純粹是因為特定國家恃其弱肉強食法則一手造成」。法國政府應落實參議院二○二一年通過的友台決議文，拒絕無法為法國外交與國家主權帶來光彩的脅迫和繁文縟節，台灣不應遭國際組織以莫名理由排除。

法外長巴霍答詢說，法國支持台灣參與國際組織工作，只要尊重法國「一中政策」，且這些國際組織規章允許，並符合國際社會整體利益。

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