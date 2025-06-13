金門城鎮韌性演習 演練戰時全民應變力

金門首辦城鎮韌性全民防衛動員綜合實作演習，行政院政務委員季連成（中）在演練現場，親自以手機直接和模擬發放瓦斯配售券的瓦斯中心進行連線。（記者吳正庭攝）

2025/06/13 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣首度舉辦的「城鎮韌性（全民防衛動員）演習」昨天登場，模擬遭到中國軍艦的封鎖與火砲射擊，導致運輸補給中斷、物資短缺等情境；行政院政務委員季連成講評表示，城鎮韌性演習就是社會韌性的一環，演習過程瑕不掩瑜、非常成功。

模擬共軍封鎖、運補中斷

這項「城鎮韌性（全民防衛動員）演習」是模擬金門遭到中國攻擊。擔任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書的季連成說，演習是強化「韌性」，國家總體韌性的四大支柱是「政府的韌性」、「軍隊的韌性」、「社會的韌性」與「國際友盟的韌性」，四個缺一不可。

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演習模擬金門遭到中國軍艦封鎖與火砲射擊，導致運補中斷、軍民物資短缺，金門縣府立刻在金湖鎮瓊林里辦公室開設民生物資配售站，安撫災民情緒並發放民生物資；另外，想定中國無人機襲擊中華電信機房，造成網路中斷與人員受困，消防人員即時滅火並救出受困人員，同步在電信機房對面的金城衛生所開設醫療急救站，並演練無人機散布假訊息、災民收容救濟站開設等。

季連成與國防部全民防衛動員署署長李定中中將注重演練細節，季連成每到一站都詢問甚詳，他用手機直接和模擬發放瓦斯配售券的瓦斯中心進行連線，了解發放辦法，讓演習更加精實。由於金門島曾歷經五次戰爭，參演人員都能如實應對。

金門昨天首辦城鎮韌性全民防衛動員綜合實作演習，以金門遭到戰爭攻擊為想定，行政院政務委員季連成（右三）、蘇振綱（右二）、金門縣副縣長李文良（右四）共同訪察演練項目。（記者吳正庭攝）

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