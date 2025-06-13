中國必要時武力奪台？美軍參謀首長聯席會議主席：美國須為此做好準備

針對中國是否打算在必要時對台動武，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩昨在聯邦參議院聽證會上表示，美國需要為此做好準備。（美聯社）

2025/06/13 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國是否打算在必要時對台動武，美國國防部長赫格塞斯十一日認為，北京可能尚未做出決定；美軍參謀首長聯席會議主席凱恩則說，中國可能動用軍事力量達成目的，也可能不會，但美國需要為此做好準備。

參議員葛蘭姆：若無法嚇阻中國 他們就會奪取台灣

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在聯邦參議院撥款委員會國防小組針對二○二六財政年度國防部預算舉行的聽證會上，共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆指出，中國是一個擴張主義國家，「如果我們無法嚇阻他們，他們就會奪取台灣。」赫格塞斯回應，他認為中國未必已經做出決定。

凱恩則表示，他可以確定中國一定會透過各種手段，達成奪佔台灣的目的。至於是否會動用軍事力量，他認為，「也許會，也許不會」，但無論如何，美國都必須為此做好準備。

赫格塞斯和凱恩十日出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時，兩人也都在書面聲明中提到台灣。赫格塞斯強調，中國正在進行重大軍事擴張，為在印太地區發動戰爭做準備，對美國構成步步進逼的威脅（pacing threat），並積極演練入侵台灣，五角大廈將嚇阻中國列為在印太地區的首要任務。

凱恩也指出，解放軍展現其不斷擴張的能力，針對台灣的軍事活動，在範圍、規模、複雜性及頻率上都日益升級，這些挑釁行徑「並非例行演習，是為武力統一而進行的演練」。

美眾院通過國防撥款法案 5億美元用於台灣安全

此外，眾院撥款委員會國防小組十日也通過二○二六財政年度國防撥款法案，其中包括五億美元（約一四七億台幣），由美國國防安全合作署（DSCA）管理、將用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），效期至二○二七年九月卅日。

法案規定，該筆資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包括新採購的防禦物資及服務，以及軍事教育與訓練。國防部長也必須每季向國會國防委員會提交有關這筆資金使用與狀態的報告。

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