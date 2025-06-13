大罷免蔣萬安護藍委 綠︰沒做好市長身分

2025/06/13 05:30

〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕台北市政總質詢昨落幕，台北市長蔣萬安預計下週出訪法國巴黎，回國後將回防藍委罷免案。蔣萬安表示，已和朱立倫約好見面討論，會堅定與台北市五名藍委站在一起。市議員林延鳳昨天在市政總質詢中，質疑蔣萬安全力護藍委會讓民眾覺得沒有做好市長身分，恐造成反效果；蔣萬安則反嗆民進黨主導大罷免，雙方一陣唇槍舌劍。

面對大罷免，朱立倫要求全黨都要進入「戰鬥狀態」，首站就到桃園拜訪市長張善政，雙方在桃園市長官邸談近一小時。蔣萬安昨赴議會總質詢前被堵訪，是否和朱立倫討論區域聯防？蔣回應，有和朱立倫約好了，他也一直強調，一定和台北市五位國民黨籍立委站在一起、並肩作戰。

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下午議場質詢期間，林延鳳詢問，朱立倫已拜會桃園市長張善政，有沒有約蔣見面、是否要討論如何因應大罷免？她提醒，市長要嚴守行政中立，不要讓市民覺得偏袒某一方。市民關心的是市長能否做好市政，下半年度從六月至八月，甚至罷免藍委後進入四階補選，恐讓市民覺得沒有做好市長身分，而是都在幫藍委站台，造成反效果。

蔣萬安表示，朱立倫有跟他約好出國前碰面，但不知討論議題，估計仍以各項市政為主，關心藍營縣市首長執政狀況。針對嚴守行政中立一事，他對中央施政有同樣期許。

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