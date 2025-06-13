劉柏君挺「山除薇害」掃街 母接施壓電話

罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」昨天前往松江市場掃街，爭取支持。（記者張嘉明攝）

2025/06/13 05:30

遭指動用公權力查罷團戶籍 徐巧芯稱不道歉就提告

〔記者董冠怡、甘孟霖／台北報導〕罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」昨天偕同無任所大使劉柏君，前往松江市場掃街，有攤商致電劉母，要求罷團不准進入，劉怒批宛如共產黨阻擋台灣進入聯合國；此外，曾於多名藍營民代辦公室擔任助理的林岳龍涉共諜案，罷團質疑，王鴻薇說林已離職一年半，但不代表沒私交，不能打模糊仗切割。藍委徐巧芯不滿罷團指她動用公權力查罷團戶籍，不道歉就提告，「剷除黑芯」則反批她欺壓百姓。

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林岳龍涉共諜案 王鴻薇遭批打模糊仗

劉柏君指出，有攤商前天致電要求罷團不准進入市場，凸顯今天要是不關心政治，明天就會被政治逼迫，國民黨在罷免時都敢這樣，萬一行動失敗，一定會有更可怕的事，她也喊話先前陪同王鴻薇掃市場的民眾黨市議員林珍羽及其父親、民眾黨立委林國成，「不要把兩代的耕耘賣給王鴻薇」，跟共產黨攪和者不會被台灣人接受。

「山除薇害」志工卡蘿說，共產黨滲透有組織系統性，林岳龍在多個藍營民代辦公室待過，團隊很擔心是有系統性的長期計畫，試圖竊取國家機密安全等資料，林交保不代表沒有嫌疑，就算已離職，也不代表兩人私下沒有資訊流通，呼籲檢調務必嚴加查辦，勿枉勿縱，藍綠一視同仁。

罷團預告重掛王及王滬寧握手看板

罷團也預告，團隊將重新在選區，掛起先前下架的國民黨團總召傅崐萁、王鴻薇及中國全國政協主席王滬寧握手看板，王鴻薇如果不回應，就繼續加掛文宣，要她說明究竟跟王滬寧密談什麼，倘若真的被抹紅，更該站出來講明白。

「剷除黑芯」批徐 利用訴訟欺負民眾

另，徐巧芯昨天發文指控罷團在廣播節目、社群平台「栽贓」她動用公權力去查罷團戶籍、以耳語方式威脅，完全不是事實，要求道歉否則提告；「剷除黑芯」回應尊重，反批欺壓、威嚇、霸凌百姓就是「徐委員」的作風嗎？

「剷除黑芯」說，尊重徐巧芯提告的權利，質疑她面對大小爭議，始終不願說明，「跟疑似共諜的林岳龍合照有要說明嗎？不出席立法院國防預算解凍案有要解釋嗎？」只會利用絕對話語權及訴訟欺負民眾，轉移自身爭議；徐巧芯反批罷團發言不實，提告可受公評。

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