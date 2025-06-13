中選會：20日審26件罷免案 原則上同日投票

中選會主委李進勇昨在立法院受訪說，預訂本月廿日審定首波罷免案，若當天宣布成案，依法投票時間會落在七月十日到八月十九日間。（記者塗建榮攝）

2025/06/13 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免第三階段箭在弦上，中選會預訂本月廿日審定首波罷免案。中選會主委李進勇昨在立法院受訪說，首波預估審查約廿六件罷免案，若當天宣布成案，依法投票時間會落在七月十日到八月十九日間；他也補充，七月廿六日是選項之一，但不確定。

李進勇：七月廿六日是選項之一

立法院內政委員會昨續審中央政府總預算有關中選會預算凍結專案報告。李進勇會前受訪表示，各地立委罷免案的二階審查，已陸續報回中央，中選會已決定六月廿日召開委員會進行審查，預估這波審查廿六件左右，如果一切合法，會盡快宣告罷免案成立。

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他也說，其他可能需補件的罷免案，會盡快通知領銜人補件，一切結果都要等待廿日委員會的決定。

至於罷免案投票日是否會在同一天？李進勇說，根據選罷法規定，成案後必須在廿到六十天內進行罷免案投票，如果是六月廿日宣布成立，投票時間落在七月十日到八月十九日之間，期間有六個星期六，都可能是投票時間。至於是否為外傳的七月廿六日，他說，「是選項之一，但不確定」。

李表示，希望盡量節省社會成本，同時也考慮選務的負荷，在廿日審查通過的罷免案，既然是同一天宣告成立，投票時間規定都是廿至六十天，原則上會建議委員會讓這些案件同日舉行。

此外，朝野立委昨關切不在籍投票實施方式，李進勇說，國內幾十年爭論不在籍投票議題，但社會仍需更多討論以形成共識；他強調，公投先於選舉，移轉投票先於其他方式，中選會政策立場並無改變。

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