爭補助款 陳其邁：追加預算比訴願好

針對地方補助款遭大砍，高雄市長陳其邁認為「追加預算是一個比訴願更好方式」。（記者葛祐豪攝）

2025/06/13 05:30

〔記者葛祐豪、鄭淑婷／綜合報導〕針對地方補助款遭砍，台北市長蔣萬安日前與藍營九縣市到行政院遞交訴願書；高雄市長陳其邁則與綠營縣市長請命追加預算，陳其邁昨受訪繼續強調，「追加預算是一個比訴願更好的方式」。

張善政改口：桃市不排除提訴願

陳其邁說，一般補助款在南部地區減少最多的就是高雄、屏東、台南、嘉義，非常不合理，統籌分配款高雄市增加幅度最少，但一般補助款刪減幅度卻最多，對南部施政造成重大影響。

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陳其邁強調，這當然是立法院審查中央政府總預算時，在野黨刪減預算所造成的連鎖反應，「解鈴還須繫鈴人」，希望行政院能辦理追加預算，趕快送立法院審議，回復中央對地方一般性補助款的數額，「否則真的是欲哭無淚，叫天天不應！」

陳其邁指出，幾位南部縣市首長認為，中央對地方的補助總額有三項，包括統籌款、一般性補助款與計畫型補助款，三者的相加總額要成長，各縣市應該要公平，再做公平合理分配。「簡單講就是應該用一般性補助款與計畫型補助款，彌補統籌分配款所造成的地方分配不均問題」。

他說，屏東縣長周春米羅列因一般補助款遭刪減而受排擠的重大建設，其實影響不只南部，包括北部、中部都會受影響；行政院長卓榮泰也了解到各地方政府，尤其南部縣市面臨的困難，追加預算部分，行政院全力支持。

針對一些藍營執政縣市提出訴願方式，陳其邁認為，一開始的預算就是減少，猶如「水龍頭的水源不足」，當然就無法分配到其他縣市，所以預算要增加，辦理追加預算是比訴願更好的方式。

不過，日前未跟進其他藍營縣市提出訴願的桃園市長張善政，昨受訪時改口說，市府已發函中央表達立場，還在靜候回覆，若政院仍秉持現在的立場，不願意調整刪減補助款的做法，桃市不排除進行訴願。

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