藍提案金門禁限制水域劃設權歸海巡 專家：削弱主權 無助淡化爭議

國民黨立委提案修正兩岸條例第廿九條條文，擬將金門禁限制水域的劃設權限，從國防部移轉至海委會，並於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，此舉引發民團強烈批評。圖為金門海巡隊驅離侵擾金門水域的中國海警船。（海巡署提供）

2025/06/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委提案修正兩岸條例第廿九條條文，擬將金門禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，並於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，此舉引發民團強烈批評。台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪說，降低衝突風險的責任在於不斷擴張海警和海上民兵武裝的中國，此提案不但無助於淡化爭議，反而削弱我國主權象徵，形同自廢軍隊在外行使主權的選項。

「內戰」修法 有利北京排除國際介入

何澄輝直言，中國才是長年主張「內戰未結」敘事的始作俑者，台灣自前總統李登輝時代即已走出動員戡亂架構，國民黨此番主張形同接納中方論述，將台海衝突內部化，反而排除了國際介入的正當性。他指出，這樣寫法律，就是幫中國打造一個可以對台單方面動手的敘事邏輯。

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何指出，金門水域執法實務上確實由海巡署負責，但中國不斷擴張海軍、海警及海上民兵武裝，並頻繁以各式灰色地帶襲擾我國水域，降低風險的責任應在中方，然而此案卻主動在法律上排除軍隊角色，將導致海巡火力不對等的情況下壓力倍增。「這是逼海巡打一場沒辦法的仗」。他批評，國民黨一面增加海巡執法和維安的負擔，一面又放話杯葛一千五百億國土安全韌性預算，形同要求海巡「開摩托艇去衝軍艦」。

海巡的角色在近日落幕的民間 「台海防衛兵推」亦引發討論。因該兵推參演者缺乏海巡背景人士，令初期階段台灣防衛組被外界形容為「恍神放空」。何指出，這正是輕忽海巡角色的後果。該兵推雖已納入海巡裝備，卻無具海巡背景者實際參演，導致推演過程難以反映真實情況。他直言，這絕不代表台灣無法應對中國灰帶襲擾，此推演漏洞反而凸顯出海巡的重要性。

何澄輝強調，海巡實務上早已肩負類似「第二海軍」的平戰轉換任務，但在法制與資源配置上尚未獲足。海軍至今仍為我國對外彰顯主權的最遠單位，國民黨提案主動切割此選項示弱，恐進一步削弱我方對中國灰帶攻勢的應變能力，非但無法降低衝突風險，更可能導致中方軟土深掘，令海巡執法失衡。

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