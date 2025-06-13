駁「吳三桂法案」指控 藍營：大惡罷抹紅在野黨

國民黨團表示，外島禁限制水域執法從國防部改為海巡署是民進黨政府長期執行的政策。圖為金門海巡隊驅離侵擾金門水域的中國海警船。（海巡署提供）

2025/06/13 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕經民連智庫召集人賴中強指稱國民黨立委陳永康所提「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」涉及矮化主權等爭議。國民黨團昨回嗆，此次修法符合長期以來藍綠中央執政基於兩岸現狀的執法狀態、更符合兩岸條例的現行規範。呼籲賴中強要當側翼請認真一點，抹紅前先把法條搞清楚。

諷賴中強「法條都看不懂 當側翼認真點」

針對罷團抨擊修正案如同「吳三桂法案」，國民黨團反批，不要為了大惡罷只會抹紅在野黨，卻連最基本的法律原則都搞不清楚。

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國民黨團表示，陳永康提案中明確指出，一九八九年起金門、馬祖水域管轄權由國防部轉移至海委會（海巡署）。中央政府兩次（九十三年及一○七年）修正外離島禁限制水空域管制範圍都是在民進黨執政時期公告施行，將禁限制水域執法從國防部改由海巡署，更是民進黨政府長期執行政策。

國民黨團表示，對於禁限制水域管轄權，國防部及海委會都曾在去年四月的公聽會中公開表示，不堅持由何部會掌管，賴中強要抹紅前，要不要先對好口供？

國民黨團指出，民國八十八年政府公告第一批領海基線、領海及鄰接外界線，從未公告金、馬、南沙群島屬領海基線範圍，就是基於兩岸現狀及兩岸條例的制度性安排。此次第二十九條修法將「外離島周邊水域司法行政事項及與大陸地區協議事項，依兩岸條例第四條至第五條之二辦理。」完全依法依規，尊重兩岸現狀，捍衛國家主權。

國民黨團說，依兩岸條例規定，所有兩岸協議都在中央政府監督及授權下始得進行。此次修法是那一條規避中央政府監督？第五條之三僅規範「兩岸簽署政治性協議」的國會審議程序，有很難懂嗎？

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