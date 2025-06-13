轟藍提「吳三桂法案」 罷團：罷免媚共紅色立委

經民連昨與罷團代表召開記者會，譴責國民黨立委陳永康兩岸條例修正案，迎合中國「兩岸同屬一個中國」話術，籲請民眾罷免替該法案背書的同黨立委游顥、黃建賓、李彥秀、王鴻薇等。（記者廖振輝攝）

2025/06/13 05:30

〔記者林哲遠、謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳永康日前提出「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」，內容涉及多項國安爭議。經民連昨與罷團代表召開記者會，譴責該提案迎合中國「兩岸同屬一個中國」話術，將台海關係定位為內戰關係，籲請民眾罷免替該法案背書的國民黨立委游顥、黃建賓、李彥秀、王鴻薇等。

民團批陳永康提案 迎合中國「兩岸一中」

陳永康所提出的修正草案，其立法要旨提及，由於兩岸之間尚未在法理上終結一九四九年以來的內戰狀態，卻必須維持非戰狀態下的正常交往，因此對於金、馬諸島水域執行法律秩序的設計，在攸關「主權」的事務上宜予以淡化。

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陳永康指出，基於上述原因，提案修正內容包括：台灣地區限制或禁止水域的公告，由現行國防部改為海委會，以及金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引地區周邊水域的司法行政事項與大陸地區之協議，由陸委會會同海委會，委託海基會代表中華民國政府，與中華人民共和國海協會協商簽署協議。

針對修法，經民連智庫召集人賴中強指出，該法案不僅在條文上將禁限制水域的劃設權責由國防部移至海洋委員會，淡化主權色彩，立法理由更稱「兩岸之間尚未在法理上終結一九四九年以來的內戰狀態」，將台海關係定位為一個中國架構下的國共內戰關係。

賴續指，該條文也將金門等外島地區周邊水域的司法行政事項及與大陸地區協議事項，排除民主防衛條款適用，意味外島可直接與中國進行政治協議。

賴質疑，該法案背後疑有中共介入，去年二月以來，中國利用海警船蓄意在金門升高緊張情勢，為陳永康提案鋪陳出場背景，國民黨立院黨團總召傅崐萁赴中團去年四月廿六日出發當天，陳同時在立院舉辦該法案及「國家安全戰略法草案」立法公聽會，而其「內戰關係說」高度呼應中共對台統戰訴求。

空軍前飛官「鷹爸」徐柏岳也批評，該法案背叛蔣經國時期中華民國對中共的三不政策，將「一個中國原則」的桎梏強加在台灣人身上，兩岸問題被扭曲成內政問題，「此法案形同吳三桂，將敵人引進台灣」。

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