自由日日shoot》批藍營力推「國安3惡法」民進黨團：與中國裡應外合

國安3惡法

2025/06/13 05:30

〔記者陳政宇、陳鈺馥／台北報導〕中國對台威脅擴大，立法院民進黨團昨指出，國民黨與中共聯手統戰劇本三個橋段，包括紅媒認知作戰、政治人物赴中唱和以及藍白力推國安三大惡法；其中，這些惡法不僅削弱總統國安權限及台灣民防體系，甚至使戰事內戰化、國際支援困難，與中國裡應外合。

吳思瑤：讓兩岸內戰化 國際援台困難

民進黨團昨召開「民進黨國安補破網，國民黨國安扯後腿」記者會。黨團幹事長吳思瑤說，台灣必須破解中國的輿論戰、心理戰與法律戰，而國共聯手統戰劇本有三個橋段，首先是「國共紅媒兩岸協作認知作戰」，例如抹黑民進黨立委沈伯洋的報導已逾兩百則，這是認知戰的新型態；其次是「政治人物大舉赴中唱和統戰」，例如前總統馬英九將赴中參與海峽論壇，自甘淪為統戰樣板，卻成為國民黨立委罷免案的「豬隊友」。

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最後是「藍白聯手力推國安惡法癱瘓國安」，吳指出，有三大惡法已付委審查，雖藍白按下暫停鍵，但在撤案前隨時都能強渡關山。惡法之首是國民黨立委陳永康提的「國家安全戰略法草案」，核心目的是架空總統國安權限，將國安戰略主導權轉移至立院，恐為中共犯台時裡應外合。

吳思瑤續指，第二是陳永康領銜的「兩岸人民關係條例第廿九條修正草案」，將使金馬海域「內海化」、台海戰事「內戰化」，進而使國際伸援「真空化」，恐讓中國侵門踏戶、長驅直入。第三是國民黨立委葉元之所提「民防法修正草案」及國民黨立委徐巧芯所提「全民防衛動員準備法修正草案」，這套包裹修法意圖削弱民防體系，破壞防災自救能力，弱化全民防衛韌性。

吳強調，三大惡法皆直指國安核心，削弱台灣的國家安全防禦能量；呼籲所有國人制止這些扯國安後腿作為，唯有透過「大罷免、大成功」，讓這些親中舔共、無視國家主權與台灣安全的立委離開國會，才能真正守護家園、保衛台灣。

陸委會：協商金馬水域執法權 做不到

陸委會昨也對陳永康所提、兩岸條例第廿九條修正案表達反對。發言人梁文傑強調，金門、馬祖水域是由中華民國的海巡在執法，而且已經執法多年，如果現在要把執法權拿出來協商，對方同意後再來執法，這是做不到的。

民進黨立院黨團昨日召開「民進黨國安補破網，國民黨國安扯後腿」記者會，立委吳思瑤指藍白力推國安三大惡法，削弱總統國安權限及台灣民防體系，甚至使戰事內戰化、國際支援困難，與中國裡應外合。 （記者塗建榮攝）

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