《花蓮》中央補助花蓮 10多年2千億

花蓮縣議會民進黨團昨針對縣長徐榛蔚近日於議會所言，「中央不照顧花蓮」召開記者會回擊。（記者王錦義攝）

2025/06/13 05:30

徐榛蔚砲火猛 民進黨團回擊：總預算7成來自中央

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚昨再度在議會痛批行政院緩撥地方一般性補助款是鐵石心腸、冷漠；縣議會民進黨團昨針對徐榛蔚近日於議會所言「中央不照顧花蓮」，回擊說現在預算被刪減，源頭是傅崐萁在中央大砍預算、傷害財政紀律，導致地方受到影響，預算時程都被拖延，冤有頭債有主，罷免傅崐萁才是國家、地方雙贏的解方。

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轟傅夫妻執政16年 長期採對抗路線

黨團總召張美慧說，傅崐萁夫妻在花蓮執政邁入第十六年，花蓮縣總預算有七成都來自中央，累計補助高達二千億元，多年來中央經歷了國民黨、民進黨執政，但傅崐萁、徐榛蔚總是要跟中央對抗，花蓮已經用廿三年的時間證明，這一套根本行不通；請傅崐萁不要再操作政黨間對立，及挑起地方對抗中央、也請徐榛蔚不要為了保傅崐萁而犧牲花蓮鄉親的權益。

花蓮縣議會民進黨團指出，傅崐萁在地方散播重大工程被撤回、被退回的言論，就跟過去一樣，都是恐嚇花蓮人的伎倆，這一切只為了達到他政治目的，而徐榛蔚說要率眾北上陳情，也是配合演出，製造地方對抗中央的仇恨戲碼，請徐榛蔚不要再情緒勒索煽動花蓮人，也請縣府儘速完成鐵路立體化可行性評估及法定審查程序，不要一直拿交通議題作為政治提款機。

強調冤有頭債有主 花蓮人別被騙

黨團書記長林則葹說，一般性補助款減少的源頭正是傅崐萁，與藍白立委合謀，大砍中央政府預算二千多億元，中央沒錢連帶波及地方補助，冤有頭債有主，花蓮人不要被做賊喊抓賊的傅家人騙！各局處可以用剩餘預算支應，徐榛蔚說會影響縣民福利，是欺騙選民。

國民黨籍議員吳建志表示，這一場政治罷免，從頭到尾都不是為了讓花蓮更好，而是為了教訓不肯聽話的立委傅崐萁。民進黨不僅是砍花蓮預算的元兇，更是破壞民主、打壓異己、導致地方發展停滯的罪魁禍首！花蓮要的是建設與尊嚴，不是鬥爭與分裂！花蓮拿到補助，是依法有據、憲政職責，而不是民進黨的「慈悲施捨」！

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