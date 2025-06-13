破壞台澎間海纜 中國權宜輪中籍船長 一審判刑3年

今年二月間，中國權宜輪「宏泰五十八」號貨船涉嫌破壞中華電信台澎第三海纜纜線，台南地院昨判處中國籍船長王玉亮三年徒刑。（資料照，海巡署提供）

2025/06/13 05:30

禁錨警戒區 王玉亮仍指示船員下錨

〔記者王俊忠／台南報導〕中國權宜輪、多哥共和國籍「宏泰五十八」號貨船，今年二月間在台南北門區外海五浬「禁錨警戒區」下錨，並以Ｚ字形航行徘徊，使錨爪勾斷該處海底的中華電信台澎第三海纜纜線，造成中華電信逾一七○○萬元修復費損失。台南地方法院昨依電信管理法毀壞纜線罪判處中國籍船長王玉亮三年徒刑。

Ｚ字形航行拉斷海纜 中斷台澎通訊

判決指出，王玉亮（收押中）涉嫌在二月廿二日晚間至二月廿五日凌晨三時許，指示秦姓、張姓船員（另檢方不起訴）在船隻不得下錨的北門外海釋放貨船六節錨鍊（約一六○公尺長）及錨爪下水。但錨爪未確實固定在海床上，船身也未固定，王玉亮讓貨船在海面上以Ｚ字形徘徊航行，造成海纜線被船錨拉斷，中斷台澎通訊。

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王玉亮坦承指示下錨，辯稱船走Ｚ字形應是流錨所致，下錨位置與海纜線斷裂位置尚有距離，纜線在海床之下，其船錨達不到那個深度，下錨時未注意到海圖西邊有標註海底纜線，他有失職，但不是有意毀壞海纜，否認犯行。

合議庭審認，王玉亮身為船長，對行駛海域有所掌握，明知貨船海圖已標註海纜位置，仍指示船員任意下錨，放任船隻以未定錨狀態在該海域徘徊，致扯斷海纜，破壞台澎通訊，造成通訊中斷的公共危險，嚴重干擾我國政府與社會在民生經濟、公共資訊流通各領域的運作，影響巨大，加上造成中華電信逾一七○○萬元維修費損失與船務代理費用逾一八○萬元損失，判處王玉亮三年徒刑。本案可上訴。

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