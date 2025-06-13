首度進行國安情勢簡報 賴邀藍白領袖18日共商國是

賴清德總統預定十八日邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌共商國是。（資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者陳昀、林哲遠、施曉光／台北報導〕賴清德總統五二○發表執政週年談話表示，國安團隊將著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨與民眾黨昨證實，賴總統預定十八日邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌共商國是。總統府說，府秘書長潘孟安致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，說明相關規劃與進度，靜候兩黨回應後適時對外公開說明。

國民黨指出，黃健庭昨近中午接獲潘孟安的來電，邀朱立倫與黃健庭於十八日會面。據指出，朱可望在今日公開行程做出回應。

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國民黨：願用誠意共同解決

國民黨表示，朱立倫多次強調朝野應該共同面對問題、解決問題，一起克服台灣當前的各種挑戰，不論是國是會議或朝野的對談，國民黨都願意用誠意共同解決，國民黨也呼籲賴總統身為執政者，應該抱持真正的包容心，同樣以誠意與在野黨一起集思廣益，共同面對台灣的挑戰。

民眾黨：視具體內容再回覆

民眾黨則說，周榆修已接獲來電，賴總統訂於十八日邀黃國昌、周榆修共商國是。

民眾黨表示，由於通知時間緊迫，民眾黨將視立法院之議程與具體之內容，於討論後再行回覆當日與會情形。民眾黨期待朝野能在沒有框架，沒有預設立場的前提下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見。

總統府：期待兩黨正面回應

總統府發言人郭雅慧表示，由於向在野政黨領袖進行的國安簡報是為我國首次，期待能夠獲得兩黨正面回應，務求這項簡報能助益在野領袖完整了解當前國家安全情勢與爭取共同努力的共識。

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