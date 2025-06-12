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    中共對台資通電軍懸賞通緝》專家：恢復兵籍號碼 勿綁定身分證

    2025/06/12 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台資通電軍廿人懸賞通緝，並發表「蚍蜉撼樹」調查報告，公開資通電軍高階將領個資、身分證字號及戶籍地址。國台辦昨進一步嗆聲，要將「資通電軍所有人員」納入監管範圍。軍事專家建議，國軍個資遭外洩，為強化反情報作業，可以恢復兵籍號碼，勿與身分證字號綁定。

    中國廣州市公安局五日發布懸賞通告當天，另由中國國家計算機病毒應急處理中心等單位發布調查報告，羅列台資通電軍組織、全台各據點位置圖，並公布正副指揮官、參謀長等人的出生年月日、身分證字號、照片及經歷。中共亦同步發布英文版調查報告向國際宣傳。

    中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛昨受訪表示，中共想藉由打擊資通電軍、依法嚴懲方式，將長臂管轄延伸到台灣，彰顯對台擁有主權。王智盛分析，中共聲稱有遭到台灣資通電軍網路攻擊，但網路攻擊不是國台辦的業務範圍，卻由國台辦出來宣揚，顯示主要是要恫嚇台灣民眾，想製造寒蟬效應。

    示警中共長臂管轄延伸到台灣

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪說，遭通緝的台灣資通電軍有三分之二是退伍人員，資通電軍與歐美民主國家一樣，是以防衛性為主，卻被中共「竹篙鬥菜刀」胡亂通緝。面對中共公布國軍個資，台灣須加強反情報，及軍事人員個資保護，未來可用其他編碼方式取代身分證字號，因為中共拿到資通電軍人員的個資，代表可能有不肖人員將名冊流出。

    他建議，以前國軍有兵籍號碼，但在一九九八年取消了，現在是用身分證字號，因為台灣戶籍、健保資料有大量外洩，比較容易被中共比對出來，這部分風險較高。軍方可思考恢復兵籍號碼，勿與身分證綁定，因為若兵籍號碼流出，可以知道是哪個單位洩漏的，不會像現在難以判斷。

    意圖對外形塑對台有法律管轄假象

    遠景基金會副執行長宋承恩分析，被公布個資的國軍弟兄，會感到人身安全被威脅，有境外「老大哥」在看著你，未來恐有所顧忌。中共此舉也在警告台灣，他們有資通電軍資料，也透過此舉向國際宣傳，指控台灣侵害中國國家利益，形塑對台有法律管轄追訴的假象。

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