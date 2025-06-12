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    顧立雄：資通電軍 本月啟動身分隱匿

    國防部長顧立雄昨在立法院表示，本月起對資通電軍指揮部實施保護措施，將採取別名，與強化內部管控、外部個資控管等做法。（記者羅沛德攝）

    國防部長顧立雄昨在立法院表示，本月起對資通電軍指揮部實施保護措施，將採取別名，與強化內部管控、外部個資控管等做法。（記者羅沛德攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者黃靖媗、陳鈺馥、方瑋立／台北報導〕中國廣州市公安局近日發布懸賞通告，台灣「資通電軍」指揮實施非法網絡攻擊活動，並列出二十名資通電軍成員名單，引起國軍資通電軍指揮部名單外洩疑慮。對此，國防部長顧立雄昨在立法院表示，本月起對資通電軍指揮部實施保護措施，將採取別名，與強化內部管控、外部個資控管等做法。

    國台辦揚言將重點監管「台灣資通電軍所有人員」

    中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日也揚言，中方下一步，一是藉助各類司法管道，依法嚴厲打擊被通緝的廿名犯罪嫌疑人。二是將「資通電軍」所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。三是堅決依法打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結，操縱「資通電軍」對中國網路設施實施網路攻擊等違法犯罪活動。

    國防部資通電軍對此表示，中共持續以虛構網駭事件，歪曲事實對我國人民執行「跨境懸賞」，此種未經查證，透過公布我國人民照片、個資，進而指控犯罪之行為，已違反世界人權宣言所保障之司法人權。

    立委昨也在立院質詢關切，中方能在網路上搜集到資通電軍成員的資料，顯示過往對資通電軍指揮部成員缺乏明確保護機制。

    資通電軍指揮部參謀長周文祥說，這些資料都是從網路上的舊資料拼湊而成，名單中有三分之二的人已退伍，僅有少部分仍在資通電軍指揮部內。

    周文祥指出，國軍研判資料洩漏的原因包含個人臉書資訊、退伍人員求職等。顧立雄也說，國軍一定階層以上的資料皆是公開資訊，包含資通電軍指揮部參謀長。

    採取別名 強化內、外部個資控管

    對於資通電軍指揮部的保護機制，周文祥表示，針對身分保護的機制與措施都有既有規範，會保障人員權益與安全。

    顧立雄補充，資通電軍指揮部成員這個月起將採取別名、內部管控、外部個資控管等做法，強化相關身分隱匿與掩護，以國家情報工作法相關規定加以保護。

    至於國防部是否有規劃反制措施？顧立雄指出，世界公認中國做最多網駭攻擊，國防部的核心任務還是要維護國軍資訊、確保網路安全，在國家情報工作法規範下建立保護安全管控機制。

    顧立雄也說，中國每天都在對我國進行綿密的心理戰、認知戰、輿論戰；針對中方結合我國在地的協力者來進行的作為，國防部從來不認為中方可以管轄到我國，這點在國際上要清楚地說明。

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