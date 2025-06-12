賴：中國發動逾200則假訊息抹黑沈伯洋

兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會特別提及，中國官媒六月三日起發動抹黑民進黨立委沈伯洋，目的是為了反罷免、製造寒蟬效應。（民進黨提供）

2025/06/12 05:30

批中共惡意操作認知戰 目的是為了反罷免

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族連日被中國官媒還有特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天在中常會提及，中國官媒三日起發動逾二百則假訊息抹黑沈伯洋，目的是為了反罷免、製造寒蟬效應，我們必須高度重視，共同拒絕、阻止中國惡意操作的認知戰。

在台協力操作也超過100則

賴清德表示，六月三日開始，中國香港中聯辦旗下的宣傳機器「大公」、「文匯」，發起一系列抹黑沈伯洋的認知操作，並透過台灣特定媒體協同行為，擴大渲染相關抹黑敘事，隨後由中國國台辦宣布對沈伯洋家人進行所謂「制裁」，截至昨天，中國官媒及周邊社群有二百則以上不實報導，台灣的協力操作也超過一百則，在野黨更連續多天以中國官方操作的不實敘事，繼續攻擊沈與其家人，硬要對一個沒有不法紀錄的國際貿易商貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

請繼續往下閱讀...

在野黨跟進引用不實敘事攻擊

賴認為，中國官方的操作，目的當然是反罷免，也為了製造寒蟬效應，並分化台灣社會，製造矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。中國有系統性地利用官方宣傳機器假扮正常媒體，混淆民主社會的視聽、製造紛亂；更值得注意並警惕的是，居然有在地協力者無視新聞專業及對國家的忠誠義務，配合威權集團，把境外惡意的假訊息操作包裝成新聞，如入無人之境地進入民主台灣，傷害自己的國人同胞。

賴強調，我們必須高度重視此事，如果毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人。面對中國不斷的威脅和各種對台灣內部的騷擾操作，我們應該共同拒絕、阻止，而不是配合、協力，台灣的民主被分化、被滲透，沒有人會是贏家。面對中共惡意操作的認知戰，國人應該團結來守護民主的價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法