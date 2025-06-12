《台中》罷韓領銜人領軍 週六啟動三階全台應援

國道一號五權西路交流道出現首幅三階罷免投票看板。（展翅廢翔提供）

2025/06/12 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕國道一號台中五權西路北上交流道，這幾天掛起愛台女醫贊助「同意罷免」守護台灣看板，中四選區公民團體「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師說，藍委廖偉翔在西、南屯共掛起八十三面看板，「真的是很傷眼睛」，感謝愛台女醫師贊助讓「讓看板終於破蛋」，也感謝綠營議員協助掛布條。

愛台女醫贊助「同意罷免」看板

台中罷團估計，依中央選舉委員會期程，可能於廿日宣布啟動三階罷免投票，本週六（十四日）上午十點，將由罷免前高雄市長韓國瑜領銜人尹立領軍，前往西區五權西路與忠明南路口，宣布啟動全台巡迴應援行動，鼓勵選民踴躍參與三階投票，投下「同意罷免」票，下架不適任立委。

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台中市罷免連署審核進入尾聲，一幅巨型「同意罷免」看板吸引駕駛目光。杜承哲強調，感謝嚴雯馨等女醫幫忙，讓三階投票看板「終於破蛋」，也感謝民進黨台中市議員陳淑華、何文海、林祈烽及前議員張耀中協助掛布條。

西屯區議員陳淑華在服務處掛起「守護後代，罷免是愛」布條，陳淑華說，罷免將進入三階投票，不少選民誤以為罷免已經結束，其實要進到投票所投下「同意罷免」，才能罷免成功。

張耀中強調，三階投票是罷免重頭戲，罷團最擔心民眾等候太久消失熱情，服務處高掛布條就是宣告啟動罷免投票，將持續派員協助選民，維持熱度一直到罷免投票日。

何文海說，罷免案全台巡迴應援行動由台中市首站出發，同步掛上布條並串聯在地民眾；林祈烽表示，中選會宣告罷免案成立在即，服務處掛上布條號召鄉親響應，請大家屆時出門投下同意罷免。

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