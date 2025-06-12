《台中》好孕專車難回溯 議員批盧卸責中央

台中好孕專車補助提供孕產婦搭車產檢等補助。（市府提供）

2025/06/12 05:30

原本7月前生產也納入補助 但盧指受統籌款、補助款影響無餘力

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中好孕專車七月上路，不少議員促應回溯七月前生產的產婦也受惠，市長盧秀燕昨日指出，原希望利用增加的統籌分配款破例回溯，但該筆錢「還在空中飛」，中央又刪一般性補助款卅二億，無力追溯；多位民進黨議員痛批新增統籌分配款明年才編列，盧根本混淆視聽，規劃不力延宕期程卻卸責中央。

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規劃元旦上路卻延宕 議員指盧混淆視聽

台中好孕專車七月上路，補助孕婦自孕期起至產後六個月有六千元可搭車，不少議員促回溯七月前生產的產婦一起受惠，昨日國民黨議員楊啟邦再替產婦請命，市長盧秀燕說，法令基於安定性多不回溯，她原本希望統籌分配款增加二六二億後，可破例回溯補助，但新修正「財政收支劃分法」雖已獲總統賴清德公告，行政院長卓榮泰卻又聲請釋憲，該筆錢「還在空中飛」，中央另又刪一般性補助卅二億，已無餘力破例追溯。

民進黨議員陳淑華、謝家宜痛斥，盧又是有功自攬、有責推中央；謝家宜指出，市府去年就規劃好孕專車，原本應自元旦上路延到七月，四月就有不少議員幫孕婦爭取回溯，照顧七月前生產的產婦，盧市府規劃不力延宕期程，竟藉中央調整一般性補助又卸責中央，根本混淆視聽，況且桃園好孕專車政策可回溯已生產婦女，盧秀燕應好好思考政策如何發揮真正美意，不要只會卸責。

能否溯及既往盧說了算？被譏雙標

陳淑華也痛斥，新財劃法下的統籌分配款要到明年才能編列，明年台中才有增加的經費，盧秀燕竟也拿來當市府拒絕好孕專車回溯的藉口，「胡扯」作政治操作，製造對立。

陳淑華另指出，中央總預算是在新的財劃法修正前就通過，如今盧市府「回溯」質疑中央統刪一般性補助違反新財劃法，但遇好孕專車政策又說「法令不回溯」，法令能不能溯及既往，全都是盧秀燕說了算，根本就是「雙標燕」，亂扣中央帽子，更打臉盧自己。

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