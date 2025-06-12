涉浮報助理費案 陳歐珀妻150萬交保

民進黨前立委陳歐珀（收押中）擔任立委期間疑有浮報助理費情形，檢廉約談陳歐珀妻子徐慧諭（圖）後，諭令一五○萬元交保。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕檢廉偵辦民進黨前立委陳歐珀涉收受商港業者賄賂案，發現陳與妻子徐慧諭等人涉浮報助理薪資與加班費，並要助理每月回捐款項，總計金額上百萬元且疑似挪為己用，台北地檢署前天約談負責管錢的徐慧諭、陳的助理李嘉玉、王宛娟等五人，昨訊後依貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物及刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌，諭令徐一五○萬元交保，李、王二人各五萬元交保，其他兩名助理請回，另提訊在押中的陳歐珀釐清案情。

兩助理各五萬元交保

檢廉調查，陳歐珀在擔任立委期間，涉收受聯興國際物流公司約四百萬元賄賂，利用職權開公聽會、提案要台灣港務公司人員出席等方式，替聯興等業者爭取減少租金，並推動「商港法」修法圖利業者；陳另有上千萬元財產來源不明，檢廉於六月三日搜索陳的住處等，訊後以貪污治罪條例不違背職務收賄等罪嫌，聲押禁見陳歐珀獲准。

請繼續往下閱讀...

據了解，辦案人員搜索時查扣一本關鍵筆記本，進而發現陳、徐等人有浮報助理費情形，經追查，陳、徐等人從二○二○年至二○二一年間，涉浮報助理薪資及加班費，薪資部分每月約一萬至兩萬元，加班費約數千元，再命助理回捐部分款項，加總每月約十萬元，疑挪為己用。檢廉昨因而啟動第二波行動，並約談徐、李、王等五人到案，訊後三人交保、兩人請回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法