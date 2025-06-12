黨外在野大聯盟成立 民眾舉牌轟：舔共大聯盟

「黨外在野大聯盟」成立大會昨在台大校友會館舉行，過程中有民眾到場抗議，持標語看板高喊「舔共大聯盟」，隨即被架離現場。（中央社）

2025/06/12 05:30

〔記者林哲遠、陳昀／台北報導〕前國民黨立委鄭麗文發起的「黨外在野大聯盟」昨日召開成立大會，中廣前董事長趙少康到場致詞時卻遇到民眾抗議，該名男子手舉看板，高喊「反對舔共集團、抗議賣台主張」、「舔共大聯盟一路好走！」隨即遭工作人員驅離現場。

趙少康致詞時 遇到民眾抗議

黨外在野大聯盟發起人包含前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群、馬英九基金會執行長蕭旭岑等馬政府時期官員，以及北一女教師區桂芝、「館長」陳之漢、前民進黨立委郭正亮等人。

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不過，葉匡時、孫立群等昔日官員未出席，郭正亮、陳之漢也分別在美國與中國；到場出席活動的名單除發起人外，還有趙少康、國民黨立委陳玉珍、游顥、鄭正鈐、林德福、牛煦庭、賴士葆、馬文君、無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍等人。

鄭麗文表示，在這個時代已經黑白不分、指鹿為馬，執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，希望能夠團結所有在野的力量，這就是大家站在一起的原因。

民進黨發言人吳崢對此指出，號稱要反制大罷免的「在野大聯盟」，成員竟包含鄭麗文、蕭旭岑等多位親中人士，顯見這團體是配合統戰對大罷免進行攻擊，大罷免儼然已成為反共護台公民與親中挺共人士的角力。

「黨外在野大聯盟」昨日舉行成立大會。（記者叢昌瑾攝）

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