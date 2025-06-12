大罷免三階攻防戰》朱立倫：全黨推愛國者行動 守護31藍委

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時指出，全黨要展開「愛國者行動」，共同守護每一席黨籍立委。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 05:30

〔記者施曉光、鄭淑婷、甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日主持中常會發表談話時指出，面對這次大罷免，全黨都要進入「戰鬥狀態」；他並以「愛國者飛彈」保護台灣與民主做為比喻，呼籲全黨展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委。

訪張善政 「張隊長帶領六藍委團隊作戰」

朱立倫表示，接下來三十一個國民黨立委選區都要做好「地方守護」，他昨晚並拜訪桃園市長張善政，在市長官邸晤談約一小時，會中共識桃市將主打團結、政績牌，並比照大選模式進行反罷免。朱也以「桃園隊」為例，當地六個國民黨立委就是「桃園隊」的成員，在「張隊長」的帶領下，大家要把團隊作戰做好。另外，他也將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及各個藍營縣市首長見面，一起研討戰略與戰術，由各地縣市首長擔任「指揮官」，領導「地方守護」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，黨中央會成立「護民主助講團」，集合包括立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等人，並分為北北基、桃竹竹、中雲投、花東等每一個戰區相互合作支援，以及跨區助講、協助。

朱立倫表示，未來選前幾天再到選前之夜，國民黨將進行全國大造勢，全黨進入「戰鬥狀態」；他並用「愛國者行動」形容，就如同愛國者飛彈面對所有的空襲與敵人。

為幽靈連署道歉被凌濤嗆so what 戴錫欽：解決問題有助於保住立委

台北市議會國民黨團昨也開黨團會議商討對策；議長、市黨部代理主委戴錫欽會後表示，第三階段的投票日期確定後，會在投票前一晚舉辦大型造勢，另外在六或七月的週末假日辦理大型造勢活動。

另外，戴錫欽日前曾說國民黨應針對罷免連署過程發生幽靈連署、疑似偽造文書等缺失檢討、道歉，國民黨智庫副執行長凌濤卻於政論節目上嗆聲，「沒有選舉的人的任何批評跟指教，那是他個人，so what？重點是被罷免的委員怎麼想。」

對此，戴錫欽昨受訪強調，道歉是他個人的想法，民主政黨有不同的聲音是正常的事，檢討與團結可以並行，發現問題、解決問題，越可以凝聚共識，甚至爭取中間選民支持，對於要保住國民黨立委更有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法