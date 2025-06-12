為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免三階攻防戰》朱立倫：全黨推愛國者行動 守護31藍委

    國民黨主席朱立倫昨主持中常會時指出，全黨要展開「愛國者行動」，共同守護每一席黨籍立委。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫昨主持中常會時指出，全黨要展開「愛國者行動」，共同守護每一席黨籍立委。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者施曉光、鄭淑婷、甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日主持中常會發表談話時指出，面對這次大罷免，全黨都要進入「戰鬥狀態」；他並以「愛國者飛彈」保護台灣與民主做為比喻，呼籲全黨展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委。

    訪張善政 「張隊長帶領六藍委團隊作戰」

    朱立倫表示，接下來三十一個國民黨立委選區都要做好「地方守護」，他昨晚並拜訪桃園市長張善政，在市長官邸晤談約一小時，會中共識桃市將主打團結、政績牌，並比照大選模式進行反罷免。朱也以「桃園隊」為例，當地六個國民黨立委就是「桃園隊」的成員，在「張隊長」的帶領下，大家要把團隊作戰做好。另外，他也將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及各個藍營縣市首長見面，一起研討戰略與戰術，由各地縣市首長擔任「指揮官」，領導「地方守護」。

    朱立倫說，黨中央會成立「護民主助講團」，集合包括立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等人，並分為北北基、桃竹竹、中雲投、花東等每一個戰區相互合作支援，以及跨區助講、協助。

    朱立倫表示，未來選前幾天再到選前之夜，國民黨將進行全國大造勢，全黨進入「戰鬥狀態」；他並用「愛國者行動」形容，就如同愛國者飛彈面對所有的空襲與敵人。

    為幽靈連署道歉被凌濤嗆so what 戴錫欽：解決問題有助於保住立委

    台北市議會國民黨團昨也開黨團會議商討對策；議長、市黨部代理主委戴錫欽會後表示，第三階段的投票日期確定後，會在投票前一晚舉辦大型造勢，另外在六或七月的週末假日辦理大型造勢活動。

    另外，戴錫欽日前曾說國民黨應針對罷免連署過程發生幽靈連署、疑似偽造文書等缺失檢討、道歉，國民黨智庫副執行長凌濤卻於政論節目上嗆聲，「沒有選舉的人的任何批評跟指教，那是他個人，so what？重點是被罷免的委員怎麼想。」

    對此，戴錫欽昨受訪強調，道歉是他個人的想法，民主政黨有不同的聲音是正常的事，檢討與團結可以並行，發現問題、解決問題，越可以凝聚共識，甚至爭取中間選民支持，對於要保住國民黨立委更有幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播