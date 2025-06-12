「中央若給15億補助款」國民黨連江縣長王忠銘：願加入民進黨

國民黨籍連江縣長王忠銘10日在連江縣議會備詢，答詢同黨的議員陳書建質詢，脫口說出「只要中央給他15億元補助款，他就加入民進黨」。（圖片擷取自連江縣議會直播影音平台）

2025/06/12 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨籍連江縣長王忠銘前天（十日）在縣議會答詢同黨籍縣議員陳書建的質詢時表示，「只要中央一年多給馬祖十五億元的補助款，我就加入民進黨，我可以為鄉親多犧牲一點」，還說「希望中央可以看到這個直播」。

王事後稱反諷卓揆「優先補助說」

王忠銘昨日對媒體說明，他的說法是在反諷行政院長卓榮泰日前說「挺中央總預算立委所屬縣市優先補助」，不是真的要加入民進黨，希望外界不要斷章取義。

請繼續往下閱讀...

民進黨連江縣黨部主任委員李哲宇昨天回應，民進黨在馬祖的經營與服務不分藍綠，只要對地方發展有利，民進黨歡迎每位有志之士加入，很樂意擔任王忠銘加入民進黨的介紹人，但如果王只是把政黨政治當成兒戲、在議會耍嘴皮子，這就凸顯藍委陳雪生當初在國會亂砍預算也是兒戲。

陳書建前天在縣議會質詢王忠銘，中央刪減地方補助款對馬祖地方建設有何影響？王忠銘答覆，連江縣政府的財政狀況嚴峻，已暫緩推動部分施政，並要求各單位撙節支出，縣府的社福預算僅能支應到八月，後續會動用歲計賸餘，但也僅能勉強支撐到今年底。若財劃法與預算爭議持續延燒，在中央不撥款的狀況下，明年恐將向銀行借貸十五億元。

王忠銘並說，「只要中央一年多給馬祖十五億元的補助款，我就加入民進黨，我可以為鄉親多犧牲一點」。

李哲宇表示，呼籲王忠銘與其在馬祖演戲，不如趕緊向同黨的陳雪生反映，請陳好好支持行政院追加預算，才是真正對馬祖好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法