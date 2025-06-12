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    綠5縣市長請命 陳其邁籲政院速提追加預算

    為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，高雄市長陳其邁昨天邀集綠營執政縣市長，向行政院長卓榮泰請命，籲政院速提追加預算。（記者葛祐豪攝）

    為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，高雄市長陳其邁昨天邀集綠營執政縣市長，向行政院長卓榮泰請命，籲政院速提追加預算。（記者葛祐豪攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者葛祐豪、鍾麗華／綜合報導〕為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，高雄市長陳其邁昨邀集綠營執政縣市長，向行政院長卓榮泰請命，請行政院儘速提出追加預算。

    政院：會妥善研議

    行政院發言人李慧芝表示，卓揆感謝陳其邁邀集地方首長共同反映地方政府的需求與期待，行政院會妥善研議，追加預算案需要地方政府與立委都能夠支持，才能進一步通過立院審查。

    因應立法院修正財劃法，有關近來行政院修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，陳其邁昨邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向卓榮泰請命，強調為了平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，提出兩項訴求。

    第一、請行政院儘速提出追加預算，在符合預算法七十九條規定的前提下，支持行政院以追加預算方式解決立法院刪減一一四年總預算，導致地方一般性補助被迫刪減的困境，希望行政院儘速完成追加預算送立法院審議，並呼籲立法院能支持追加預算。

    第二、對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性，中央補助地方的財源，包含普通統籌、計畫型補助及一般性補助三項。財劃法修正後，雖地方獲配統籌財源大幅提升，但中央整體財源固定，勢必排擠行政院各部會施政，但同時也造成各縣市分配不公。

    陳其邁等綠營縣市長建議中央，應考量各縣市整體總財源總額成長的公平性，公平合理分配中央一般性補助及專案補助，以彌補財劃法修法造成各縣市分配不公的情況，避免區域發展失衡。

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