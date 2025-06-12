自由日日shoot》盧秀燕嗆「法院是執政黨開的」 議員批：要選黨魁、總統 別鬧了！

針對補助款補救措施，台中市長盧秀燕昨表示會提訴願，但不樂觀，因為「現在的法院是中央執政黨開的」。（記者廖耀東攝）

2025/06/12 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、劉詠韻／綜合報導〕行政院刪除地方一般性補助款廿五％，台中市長盧秀燕昨天在中市議會回答國民黨議員朱元宏詢問「是否提訴願」時表示，行政院不回補會影響市民權益，因此這兩天已準備要提出行政訴願，但她並不樂觀，因為「現在的法院是中央執政黨開的，大法官是他們的人」。對此，民進黨市議員抨擊「盧秀燕變成造謠燕」，司法具有獨立性，藍白亂刪中央總預算才是始作俑者，更嘲諷盧「要選黨主席、選總統，別鬧了！」

補助款提訴願 盧：不樂觀

盧秀燕昨天答詢表示，一般性補助款被中央刪除以來，已有地方政府要控訴中央，但她希望不要對撞、先好好談，因此在第一時間不採取法律行動，不過中央扣掉台中市三十二億元的補助，市府需在十六日最後截止日採取法律行動，目前只剩下最後幾天，市府已準備好文件作業，若中央再不回心轉意，會在十六日前提出行政訴願。

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「但我不樂觀！」盧秀燕表示，「法院是中央執政黨開的，大法官是他們的人」，不管訴願、釋憲都不會成功，這是普遍台灣民眾的心聲，她對結果悲觀，但必須依法走這樣的途徑，最後還是要喊話中央回心轉意。

綠營議員：盧此言有失高度

對此，民進黨團總召王立任痛批，過去只有專制獨裁時代的國民黨前秘書長許水德，才會說出「法院是國民黨開的」，台灣現今已民主化，他很遺憾這個年代竟還有人說法院是執政黨開的，顯見此專制獨裁的觀念深埋在盧的腦海裡，以市長的高度，不該有此言論。

民進黨團副總召張芬郁及議員陳淑華抨擊盧市長變成「造謠燕」，堂堂一個直轄市長根本沒有民主素養、無法就事論事，藍白亂刪中央總預算，才是始作俑者。

議員江肇國痛批盧秀燕毫無法治觀念，沒有基本是非，更嘲諷盧「要選黨主席、選總統，別鬧了！」議員黃守達質疑，台灣民主化程度已為亞洲之首，盧為挑起對立，選擇蒙蔽良知，用民粹語言污衊全國司法人員人格，逞一時口舌之快，卻賠上整個司法公信力，除了境外敵對勢力之外，沒有人得到好處。

對於盧秀燕的說法，台北市長蔣萬安昨天下午受訪表示，台北市跟台中市在內的各縣市都一直保持密切的聯繫，並有尋求法律途徑提出訴願的一致共識，後續若有需要則提出行政訴訟，為老百姓、市民朋友爭取應有的權益。

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