美前陸軍部長沃梅斯：助台強化防衛

美國前陸軍部長沃梅斯 （Christine Wormuth）11日以美台商會代表團團長身份在台北出席「2025台美國防產業論壇」，會前接受媒體聯訪。（記者方瑋立攝）

2025/06/12 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕「二○二五台美國防產業論壇」昨登場，擔任美台商會代表團團長的美國前陸軍部長沃梅斯致詞強調，此行目標就是協助台灣強化自我防衛能力，無論是面對灰色地帶的日常挑戰，或是為最壞情況做好準備；對印太地區而言，最缺乏的就是「時間」，若軍方提出明確技術規格，會令產業花費數年才能交付相應能力，若能直指作戰需求而不限定解方，反而能更有效率。

率團出席台美國防產業論壇

沃梅斯表示，這是她自一九九八年來第二度造訪台灣，當年她還是年輕的政府文官，如今台灣已有巨大轉變，其中最顯著的，就是面對安全挑戰的緊迫感顯著提升。她回憶，當年曾參訪海、陸軍總部，如今與台灣軍方的對話內容已大不相同，顯示出安全態勢的變化。

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沃梅斯強調，儘管目前不在政府任職，但長期在美國國防部與國安會服務的經驗，令她深刻理解美國應對中國挑戰是跨黨派已鞏固的共識。她重申，美國是印太地區的重要一員，除區內領土外，也長期維持強大的軍事、外交與經濟存在，並高度關注區域安全。

沃梅斯也以自身美國陸軍部長的經驗指出，軍方許多在作戰方面的問題，若只靠自己解決，要花上更多的時間。若軍方提出明確技術規格，會令產業花費數年才能交付相應能力，若能直指作戰需求而不限定解方，反而能更有效率。而對印太地區來講，現在最缺的就是時間，期盼未來產業界與台灣軍方有更多持續的對話。

「我們的目標，是讓習近平每天醒來時都認為：今天不是改變現狀的好時機」，沃梅斯在場外受訪時強調，美方此行的核心目的，就是支持台灣提升自我防衛能力，台灣在國防預算、聯合作戰計畫與全社會韌性建設上的進展令人印象深刻，美國企業與政府都樂見台灣展現防衛決心。她希望未來雙方能就供應鏈風險、產能整合與技術合作等議題展開更深入的對話。

美台商務協會會長韓儒伯受訪表示，烏俄戰爭令全球關注次世代戰爭形態，無人機的國防運用更發揮其關鍵角色。當大家在假想未來台海發生衝突時，更應審視台灣在無人機產業所擁有的能力，廣泛關注和討論基礎關鍵設施及供應鏈部署、人員訓練等面向。

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