美前太平洋司令布萊爾︰台灣防衛意志 美介入協防關鍵因素

台海防衛兵推昨舉行國際記者會，前美軍太平洋司令布萊爾在會中呼籲台灣提高防衛意志。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不斷擴張印太軍事威脅，前美軍太平洋司令布萊爾昨於「台海防衛兵推」國際記者會上，與我國前參謀總長李喜明不約而同呼籲，台灣自身的防衛意志，是美國考量中國發動侵略時，是否介入協防台灣的箇中關鍵。

台海防衛兵推閉幕 近期公布結果

台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會共同舉辦為期二日的「台海防衛兵推」，邀請台美日九位退役上將、八位中將及各界專業人士參與兵推，並於昨天舉行閉幕國際記者會，兵推結果詳細報告將於近期公開。

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布萊爾表示，對於沒有參與過兵棋推演的大眾而言，與其糾結戰術細節，不如理解其真正目的，是透過理性與邏輯，在戰事發生之前洞察問題，深入分析並從中獲得經驗。

針對台美之間的嚇阻關係，布萊爾指出，理解美台歷史脈絡至關重要，從韓戰期間的共同防禦條約，到一九七九年「台灣關係法」的制定，美國對台承諾是經國會通過、總統簽署的正式法律，歷屆美國政府皆恪守不渝。他呼籲大眾可認真閱讀該法案，了解美國對台的政策精神，「美國將協助台灣維持足夠的防衛能力，並對台灣的安全給予重大關切」。

布萊爾強調，美國是否軍事介入台海衝突，將取決於兩大因素：一是衝突爆發的起因，美國雖不支持台灣主動挑釁或宣布獨立，但倘若中國無端侵略進犯，則美方介入的可能性將大幅提高；其次，台灣自身的防衛意志與能力尤為重要，「台灣青年是否願意為家園、為自身權利而戰，將是美國是否出手援助的關鍵」。

布萊爾以廿年參與台灣兵推的經驗為例，表示已明顯感受到台灣在建構嚇阻中國侵略能力與意志持續增強，這對美方來說是正面訊號，也有助於提升整體嚇阻力。他強調，美台共同目標是阻止戰爭的發生，讓中國知道我們準備好戰鬥，從而保障區域和平穩定，讓我們的下一代生活得比現在更好。

李喜明也強調，美國是否願派子弟兵來為台灣犧牲生命，是「果」而非「因」，前提是台灣人必須展現強烈的自我防衛意志；台灣的態度就是做好自己的防衛，如果有盟友來幫忙當然最好，但台灣的目標，是即使沒有盟友幫助，也要能產生令中共不敢犯台的嚇阻力量。

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