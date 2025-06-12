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    藍白強過軍人加薪 顧立雄︰排擠軍事投資 影響戰力

    國防部長顧立雄（記者羅沛德攝）

    國防部長顧立雄（記者羅沛德攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者黃靖媗、施曉光／台北報導〕國民黨、民眾黨立委前天聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，除增訂「超時加給」等，並將現行志願役加給從一萬三千至一萬五千元不等，齊頭式增加至三萬元，國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，相關預算大幅增加，可能會排擠作業維持費、軍事投資等其他預算，嚴重影響部隊戰力，是對自我防衛決心的錯誤訊號。

    是對自我防衛決心的錯誤訊號

    顧立雄表示，國防部也希望適度調整國軍待遇，事實上在今年四月一日已奉總統指示，調升志願役與戰鬥部隊的加給，六月一日也提升網路戰加給，之後電偵與戰航管的加給也會陸續實施。

    顧強調，國防預算有三大塊，分別為作業維持費、軍事投資、人員維持費，懇請立法院在大幅增加歲出預算的同時，能夠事先與行政院與國防部等行政部門商量研議，避免排擠其他也很重要的作業維持費與軍事投資預算，同時兼顧國家施政的整體性。

    顧在外交及國防委員會答詢時進一步說明，如果加薪支出大幅增加，勢必會擠壓軍事投資與作業維持費預算，他強調，作業維持費若被排擠，將嚴重影響部隊戰力，是對自我防衛決心的錯誤訊號。國民黨主席朱立倫昨指出，國民黨支持強化國防韌性、國土韌性，以及社會韌性等相關預算，但不應該放在有關關稅的特別條例中，只要放在國防特別預算或追加預算，國民黨一定支持。

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