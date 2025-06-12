回應美防長 顧立雄︰集體嚇阻 維持台海和平

美國國防部長赫格塞斯10日表示，北京正在進行重大軍事擴張，積極演練入侵台灣。（美聯社）

2025/06/12 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯十日指出，北京正為印太地區的戰爭做準備，嚇阻中國是美國國防部在印太地區的首要任務，且北京正在進行重大軍事擴張，積極演練入侵台灣。國防部長顧立雄昨日分析，赫格塞斯發言呈現集體嚇阻概念，要達成集體有效嚇阻力量，方能使印太、台海維持和平穩定。

顧立雄表示，赫格塞斯的發言呈現集體嚇阻的概念，以實力換取和平，如果能夠達成集體有效嚇阻的力量，方能使印太或台海情勢維持和平穩定的現況，而集體嚇阻當中也包含要求我國強化自我防衛能力。

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顧立雄強調，赫格塞斯全文描述北京正不斷持續進行對台軍事恫嚇，軍事擴張更跨過第一島鏈，甚至到達第二島鏈，舉行愈來愈大規模的演習，可以看出中國軍事能力的投射。

針對美國參謀首長聯席會議主席凱恩指出，解放軍針對台灣軍事活動的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長。顧立雄認為，中國解放軍的由訓轉演、由演轉戰，或是直接由訓轉戰，都是國防部持續密切注意的範圍，國防部現在觀察到，中國不斷的在台海周邊從事有預警式或非預警式的演習，且演習規模逐步擴大，國防部基於料敵從寬原則，都要加以掌握並因應。

至於七月漢光演習是否會特別因應中國由訓轉戰的企圖，顧立雄說明，漢光演習現在延長為十天九夜，內容從灰色地帶的應處，一直到加強戒備。

針對灰色地帶侵擾 務實訓練

針對灰色地帶的應處，顧立雄指出，過去會說從全面入侵開始討論，但現在從灰色地帶的應處開始，訓練、演習國軍如何針對規模愈來愈大的灰色地帶襲擾，判斷關鍵徵候，以進行後續應對；不管是之前的兵推或之後漢光的實兵驗證，國防部都會進行務實的訓練，並根據驗證的結果進行修調。

針對中國「山東號」與「遼寧號」兩艘航空母艦近日於西太平洋進行活動，顧立雄表示，兩艘中國航空母艦穿過第一島鏈之後，延伸到第二島鏈，都在傳達一定的政治訊息，可以看出中國擴張主義的本質與企圖。

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