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    首頁　>　政治

    《桃園》提案行政中立被否決 罷團批藍破壞民主

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免連署站志工們，全力提供民眾連署或收件服務。（資料照）

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免連署站志工們，全力提供民眾連署或收件服務。（資料照）

    2025/06/12 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市公民團體發動罷免六個選區國民黨立委，均已完成第二階段連署送件，民進黨市議員許家睿前天於議會提案，要求「桃園市政府於接下來的罷免活動中，務必恪守行政中立原則，專心推動市政」，卻被國民黨團以席次多數而否決，對此，多個罷團發布聯合聲明，質疑「行政不中立無下限，善政變亂政」？

    要求張善政勿濫用資源 市府︰市長將遵守

    市府新聞處昨天回應，「公務人員行政中立法」有明確規範行政中立，市長張善政與市府團隊自當遵守，不須透過議會的決議，試問，難道提案沒有過，就不必行政中立嗎？

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免第一選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒在臉書貼文，提及「桃園第一、三、四、六罷免團體聯合聲明」，並說明罷團前天在桃六選區補件記者會中，呼籲張善政秉持行政中立，切莫再發生應國民黨議員要求簽署「承諾支持不同意罷免」的情況，沒想到許家睿提案要求「市府於罷免活動中務必行政中立」，卻被國民黨議員以廿票人數優勢否決。

    聯合聲明強調，行政中立是民主國家運作的最基本原則，市府卻無視基本道理，國民黨議員「以民主破壞民主」，意圖讓市府團隊可以恣意投注全桃園人的公共資源，於自家立委的反罷免活動。

    罷團要求張善政進行三項表態，首先為市府是否願意秉持行政中立，來面對罷免？二是市長是否願意向議會說明，市府各機關應該遵守法律，恪守行政中立？三是市長是否願意向市民澄清，市府各機關會好好施政，而非濫用資源保護面臨罷免的立委？

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