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    首頁　>　政治

    《桃園》罷免涂權吉進3階 宣講火力全開

    罷免立委涂權吉領銜人Rick說，經詢問桃市選委會，得知二階連署罷免涂案「不用補件」。（資料照）

    罷免立委涂權吉領銜人Rick說，經詢問桃市選委會，得知二階連署罷免涂案「不用補件」。（資料照）

    2025/06/12 05:30

    領銜人：等中央選委會正式通知 後續將辦小型座談、民代宣傳等活動

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市「全力一擊」罷免第二選區立委涂權吉領銜人Rick，五月一日上午率團隊將第二階段連署書四萬一三三七份、達一三三．九％安全門檻，送件至桃市選舉委員會，是全國第一個送件的罷團；Rick表示，昨早致電選委會詢問選務人員，得知二階連署罷免「不用補件」，就待中央選舉委員會公文通知正式進入第三階段罷免投票，但截至昨天下班時間尚未接獲。

    全國第一個送件罷團 連署書達133.9％安全門檻

    「罷免涂權吉就是罷免傅崐萁。」Rick強調，大罷免行動是希望立法院能恢復正常討論法案、議題的狀態，桃二選區的三階罷免門檻，是七萬七一八○張以上同意票，團隊志工已在選區各個人潮聚集點，手持「同意罷免」標語宣傳三階投票。

    罷免涂權吉就是罷免傅崐萁 「全力一擊」盼齊催票

    Rick說，反共護台志工聯盟協助桃二罷涂的第一面宣傳看板，掛在觀音區新生路上，後續將在更多地方掛上，搭配街頭宣講、小型座談及地方民代活動宣傳，擴大罷免行動觸及，歡迎看不下國會過去一年亂象的民眾加入志工行列，儘可能催票，一同下架涂權吉。

    Rick表示，涂權吉近日頻繁在地方上開問政說明會，涂陣營也在電線桿、社區電梯、大街小巷違規張貼很多傳單，小物從傳單、水、面紙、小餅乾、扇子都有，可見經費多得非常誇張，也有人提供炒米粉給涂辦活動用，反觀「全力一擊」團隊沒這麼多資源，須靠志工站路口提醒民眾三階將成案，要投票罷免涂權吉。

    罷免立委涂權吉首面宣傳看板，掛在觀音區新生路上。（「全力一擊」罷免涂權吉團隊提供）

    罷免立委涂權吉首面宣傳看板，掛在觀音區新生路上。（「全力一擊」罷免涂權吉團隊提供）

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