示警北京積極演練入侵台灣 美防長：嚇阻中國是美在印太首務

〕美國國防部長赫格塞斯十日在國會強調，中國正在進行重大軍事擴張，為在印太地區發動戰爭做準備，五角大廈將嚇阻中國列為在印太地區的首要任務。（美聯社）

2025/06/12 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯十日在國會強調，中國正在進行重大軍事擴張，為在印太地區發動戰爭做準備，對美國構成步步進逼的威脅（pacing threat），並積極演練入侵台灣，五角大廈將嚇阻中國列為在印太地區的首要任務。

中國軍事擴張「步步進逼的威脅」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩也指出，解放軍展現其不斷擴張的能力，針對台灣的軍事活動，在範圍、規模、複雜性及頻率上都日益升級，這些挑釁行徑「並非例行演習，是為武力統一而進行的演練」。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯及凱恩是在出席聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會時，發表以上看法，並呼應美國印太司令帕帕羅此前的說法。帕帕羅五月間指出，解放軍已大幅升高軍事活動強度，去年曾一天內動員一五二艘攻擊艦、四分之三的兩棲艦艇與數十個陸戰旅，在台海進行具侵略性的演練，「這是攻台前的排練，不是單純的演習」。

赫格塞斯在書面聲明指出，川普政府的政策是「以實力謀和平」，因此需要重振美國目前停滯的國防工業基礎，唯有擁有全球最強大且最具殺傷力的軍隊，「我們才能嚇阻敵手，且在必要時，於任何潛在衝突中勝出」。

赫格塞斯：絕不會讓中國宰制印太

赫格塞斯直指，中國企圖宰制印太，進而稱霸全球，「我的部門不會讓它發生」。除了防衛美國本土，五角大廈將嚇阻中國做為印太地區的首要任務，包括聚焦美軍現代化，發展可在「第一島鏈」遏阻中國侵略的能力；加強美軍在西太平洋的前沿部署；與日本、印度、澳洲、菲律賓等盟友及夥伴合作，強化集體嚇阻或有效因應侵略的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法