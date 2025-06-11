「中二解顏」 罷團︰10天內需補3千份

「中二解顏」志工在街頭拜託民眾簽署罷免連署。（罷團提供）

2025/06/11 05:30

〔記者黃旭磊、歐素美／台中報導〕依台中市選舉委員會罷免期程，最快本週公布中二選區罷免藍委顏寬恒連署是否過關，「中二解顏」強調，預期扣除一階提議不得為連署人等無效份數，還需在十天內補齊三千件連署才能順利進入三階投票。

中三尚缺2500份 中八還要1400份

至於中三及中八選區因收件困難，連署份數下修至一二○％至一二五％安全門檻，目前中三尚缺二五○○份，中八尚缺一四○○多份。

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中三及中八罷團表示，台中市選委會最晚本月十三日會通知補件，本週六台中市各罷團將聯合舉辦造勢活動，希望將需補件的連署書份數催出來。

中二選區罷免藍委顏寬恒由童香蘭領銜，中選會律定罷免連署法定門檻三○二七八份，「中二解顏」已提交三三○九九份，但需扣除無效份數，估計需在公布審查結果後，補至安全門檻一三○％份數（三九三六二份），罷團目標是衝刺到三七七七七份安全目標，到本週還差三千份。

「中二解顏」發言人林宣宏強調，這週一定會公布連署結果，如果能夠再找出「想要寫，而不願意出來的選民」，就有機會達成補件目標。

中二選區前立委陳柏惟曾表示，如果罷免顏寬恒二階連署成功，他將剃光頭，陳柏惟昨天表示，他還沒剃頭，就知道目前還沒成功過關，希望大家一人再拉兩份，讓他的頭皮能見光，家鄉也能看見天光。

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