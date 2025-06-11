罷傅志工街頭宣傳 開嗆婦人摔車

花蓮市蔡姓婦人疑似一邊騎車一邊嗆罷團志工，未注意前方路況擦撞跌倒，所幸沒有大礙。（民眾提供）

2025/06/11 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團定為「暖身期」，在市區商圈手舉牌站街口、行踏方式宣揚，日前有婦人騎車停在罷團舉牌志工前面，比倒讚然後碎念「肖ㄟ（瘋子）」、「無聊」，綠燈後還繼續一邊騎車一邊罵，不慎擦撞到對向機車跌倒，志工趕緊上前協助並幫忙叫救護車；花蓮警分局昨指出，轉彎車應讓直行車，雙方肇事責任待調查釐清。

邊騎車邊罵 與對向機車擦撞

罷團「曙光花蓮」在下班時間的市區中山路、中正路口手舉「同意罷免」、「記得投票」等字樣牌子，向過往民眾宣傳罷免。不少挺罷民眾支持，但也有人從汽車後座伸出手比中指，表達不同意的立場。還有一名婦人騎機車經過路口對著罷團志工比「倒讚」、罵「肖ㄟ」，綠燈起步後，不小心與其他機車發生擦撞倒地，口裡還在怪罪罷團，不過志工仍幫忙處理、通報消防人員及警察。

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「曙光花蓮」發言人花花說，現在是三階投票的暖身期，原則上每天下班時間都會在重要路口舉牌，週六日增加到兩個時段，每次一到二個小時，視志工人數而定，保持曝光也維持罷免的熱度；廿一日會有「起手式」活動，進入加溫期，最後要一舉達到罷免傅崐萁的目標。

花花說，罷免是人民的公民權利，本來就會有支持與反對的聲音，尊重不同意見，就算罵罷團也要注意自身安全。

花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團站街口宣傳。（曙光花蓮提供）

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