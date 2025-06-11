分裝防災包 花縣議員爆基層消防抱怨

縣府花6500萬元採購的防災避難包，3月開記者會、6月19日才要發，被議員批「就這麼剛好在大罷免成立前夕要發」？（記者花孟璟攝）

2025/06/11 05:30

表示手上有照片為證 消防局長否認 請同仁協助搬上車送各公所

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三地震滿週年前一個月，花蓮縣政府在三月宣布採購十三萬組防災避難包發給縣民，預計十九日發放。無黨籍議員楊華美質詢批，基層消防抱怨，防災包內容物竟要負責救火救災的消防員幫忙分裝，且三月就公布卻拖到六月下旬發放，還「剛好」在罷免成案前夕；消防局長吳兆遠強調「消防員只有幫忙搬」，沒有協助分裝，發放日則是縣府很早就規劃好。

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質疑為何不由廠商工讀生分裝完畢

縣議員楊華美質詢消防局長吳兆遠，「防災包為什麼要叫外勤消防員協助分裝」？斥資六千五百萬元的採購案，連配套的分裝工作都做不好，卻讓消防員去做與救災非相關的分裝工作，「人還沒出勤，就覺得他們很閒」，難道不能由廠商集中在倉儲由工讀生分裝完畢後送到鄉鎮市公所發嗎？

消防局長吳兆遠說，「應該是同仁誤傳」，從來沒有要同仁幫忙分裝；楊華美反駁「手上有照片」！拿出來會害到檢舉人，不方便公開，但消防分隊的車庫堆了一大堆紙箱「跟貨運公司差不多」，從投訴人提供的照片可見，消防員正在拆紙箱、分裝防災包內用品。

吳兆遠強調，只有請同仁幫忙搬，但沒有分裝。堆置在各分隊車庫的防災避難包等物資，物品來自多個不同廠商，因縣府很早就規劃十九日早上開記者會，會後各鄉鎮市發放，而各鄉鎮市公所反映沒有倉庫可存放，盼縣府不要太早送，由於蝴蝶颱風快來了，才會請同仁先幫忙搬上車，後續要送各鄉鎮市公所請鄰里長協助分裝並發放。

罷藍委將成案 籲發放別為特定人宣傳

中選會上週表示，卅一件藍委罷免案將在廿日召開委員會審定二階段查對結果並公布。楊華美抨擊「就這麼巧，發放日就在中選會公布罷免成案前一天」？三月六日宣布要發、發放工作卻一直拖拖拖到六月下旬！呼籲村里鄰長發放防災包時，避免為特定政治人物宣傳，「防災避難包花的是納稅錢，不是誰給的恩惠」，請村里鄰長避免違法，將密切注意後續情況。

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