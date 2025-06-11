國民黨北市黨部發言人涉共諜 檢搜索約談 另有一國會前助理涉案

國民黨台北市黨部發言人林岳龍（左），檢調懷疑他疑似利用助理身分刺探蒐集立院機敏資料，趁往來兩岸傳遞訊息給對岸人士。（圖：取自林岳龍臉書）

2025/06/11 05:30

林岳龍、王凱民 涉收集立院機敏資料

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨前黨工黃取榮等四人遭中共吸收涉嫌洩密，昨依違反國安法等罪嫌將四人起訴；檢調發現，藍營也有黨工及助理是共諜，且至少有兩名國會前助理涉案，他們疑利用助理身分收集立院機敏資料，檢調昨搜索國民黨台北市議員王欣儀的助理林岳龍及基隆市議員藍敏煌的助理王凱民住處及辦公室，朝違反國安法刺探或收集公務上應秘密文書等罪嫌偵辦。

據了解，林岳龍及王凱民均長期耕耘於立院，其中林岳龍具台大國家發展研究所法學博士學位，除是王欣儀現任助理，也是國民黨台北市黨部發言人，更曾擔任過國民黨立委王鴻薇、林倩綺的國會助理，二○二二年曾代表新黨參選台北市議員落選。

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多次赴中國 林岳龍帳戶有不明金流

據悉，林岳龍多次前往中國，且帳戶有不明金流，檢調懷疑他疑似利用助理身分刺探蒐集立院機敏資料，趁往來兩岸傳遞訊息給對岸人士，北檢昨指揮調查局國安站搜索林的住處及其位於台北市議會辦公室，將林帶回偵訊。

另一涉案人是國民黨基隆市議員藍敏煌的助理王凱民，他也曾擔任過藍委林倩綺的助理，同樣因涉嫌刺探蒐集立院機敏資料而被搜索住處及辦公室。

前總統府參議郭文彬 被告身分到案

此外，前總統府參議、民進黨社會運動部前主任郭文彬，多年前到中國疑接受招待，檢調昨亦以被告身分約談他到案說明，釐清是否有涉入共諜案。

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