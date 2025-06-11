焦點評論》藍兩面手法反罷

救罷免在野急推討好議案

2025/06/11 05:30

記者謝君臨／特稿

立法院會昨三讀通過俗稱「軍人加薪」法案的「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修法。對於提升軍人的福利與待遇，相信朝野都不會反對；但調整是否合理、政府財政是否能夠負擔、會否排擠其他福國利民預算，也許不在藍白立委的考量範圍，其當務之急，是能夠挺過大罷免三階投票才最重要。

目前藍綠罷免案將進入三階，呈現「三十一：○」一面倒的態勢，由國民黨所推動罷免綠營民代的罷免連署，全台涉及「死人連署」被告至少超過一九五人、藍營十六處地方黨部被搜索，更有廿人被羈押禁見，也讓當初以「戰獨裁」為名號召群眾包圍院檢的在野黨鴉雀無聲。

請繼續往下閱讀...

隨著大罷免情勢逐漸明朗，藍白多數的在野黨立委也稍微收斂囂張氣焰，一方面緩推「中配六改四」、「國家安全戰略法」、「選罷法得票數+一」、「不在籍投票」及「公投綁大選」等爭議法案；另一方面改推討好性議案，包括「軍人加薪」、「國假四+一」、「警消年改」、「普發現金」等，盼挽救其岌岌可危的罷免頹勢。

然而，藍白口口聲聲說國家應當要照顧軍人，提升軍人待遇刻不容緩，卻針對行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」提出對案，刪除其中規模一五○○億元的「國土防衛與安全韌性」預算，改以普發現金每人一萬元，換算下來要二三○○億元，孰重孰輕，相信社會自有公評。

此外，藍白在立院程序委員會及院會，不斷以人數優勢阻擋多位民進黨立委所提「立委赴中」納管的國安修法，迄今共封殺四百多次，讓相關草案連排入委員會審查都不可得。

由此觀之，若將涉己利益、或被外界質疑和中共沆瀣一氣，因而瓦解台灣國安修法的作為相比，藍白選擇以最簡易、討好的方式大撒幣，慷國家之慨強推「軍人加薪」、「普發現金」等案，以為就此服下以「民粹」為名的特效藥，恐怕是飲鴆止渴。

縱觀這一年多來藍白所主導的國會，搞極權、癱憲法、砍預算、擋國防，假借民意行破壞台灣民主之實，若大罷免最終不能改變目前的國會結構，藍白未來勢必更加有恃無恐。

「今天不站出來，明天站不出來」，絕非危言聳聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法