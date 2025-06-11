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    藍白強過軍人加薪案 卓：違背預算法及憲法精神

    行政院長卓榮泰昨早受訪表示，「預算法」明文規定，立法院以法律案大幅增加中央政府歲出時，一定要徵詢行政院。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰昨早受訪表示，「預算法」明文規定，立法院以法律案大幅增加中央政府歲出時，一定要徵詢行政院。（記者田裕華攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者鄭琪芳、陳鈺馥、方瑋立／台北報導〕立法院昨三讀通過「軍人待遇條例」修正案，納入「志願投入軍旅者每月加給三萬元」等條文。行政院長卓榮泰昨早受訪表示，「預算法」明文規定，立法院以法律案大幅增加中央政府歲出時，一定要徵詢行政院。對於國軍福利，政院日前已基於國家財政考量做了酌升，軍人加薪條例顯然違背「預算法」規定及「憲法」精神，行政院絕對依照憲政精神提出救濟。

    未來總預算將大增二九○億

    行政院發言人李慧芝表示，未來每年中央政府總預算可能大增至少二九○億元，政院在收到條文後，將審慎研議合法合憲的救濟方式。

    李慧芝昨指出，立院沒有依照「憲法」第七十條的精神、「預算法」第九十一條，以及「財政紀律法」第五條規定的程序，在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應該先徵詢行政院意見，並協調可行性財源，再次違反去年行政院與朝野各黨團所達成的共識。

    應該先徵詢行政院意見

    李慧芝說，立法院通過軍人待遇條例之前，先刪除國防部八十四億元，更凍結八九九億元超過五個月，延遲武器裝備及縮減了國軍戰備工程量能，包括訓練場整建、海軍軍港擴建等規劃，不論是人員訓練及武器接裝工作都無法依規劃期程進行。

    對於上述修法，國防部昨晚回應，樂見官兵待遇提升，惟國防預算為中央政府總預算的一部分，若增加之人事支出編入年度預算，而整體國防預算成長有限，將排擠軍事投資、作業維持等工作，希望立法院在通過大幅增加政府歲出預算法案前，先徵詢行政部門意見、協調可行性財源，後續將在兼顧官兵待遇福利與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。

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