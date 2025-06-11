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    首頁　>　政治

    國安單位：中國國安部策動官宣 攻擊沈伯洋

    民進黨立委立委沈伯洋昨受訪表示，他們家是中南美台商，要把中南美台商抹成紅的，真的是滑天下之大稽。（記者陳逸寬攝）

    民進黨立委立委沈伯洋昨受訪表示，他們家是中南美台商，要把中南美台商抹成紅的，真的是滑天下之大稽。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者陳鈺馥、施曉光、陳政宇／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒。我國安單位掌握，中國國安部策動官宣與在台協力輿論攻擊，截至十日為止，中國中央、地方超過十個媒體集團及周邊官方社群，總共發布逾一五○則報導，傳散抹黑敘事。

    已逾150則報導 傳散抹黑敘事

    國安單位報告顯示，中共香港中聯辦旗下傳聲筒「大公報」、「文匯報」為本抹黑事件的主導報導者。自六月三日「大公報」發布首篇抹黑報導後，刻意營造沈家「賺上億」、「洗產地」、「婚外情」等報導內容，強調對沈家形象的政治與道德謾罵。據分析，其他中國官方媒體跟進或轉述上述報導，放大輿論效果，形成「網路共識」。

    值得注意的是，中共中央、首都及地方官媒、香港媒體，中國政府機關、各地政法委、公安官方微博號，以及中國、台灣協力帳號，連日公開聯合圍剿批判沈伯洋。

    台灣特定媒體協力方面，在議題、時間節奏、敘事內容及功能分工，與「大公文匯網」抹黑敘事具有高度協同性的台灣協力報導，約計有一百則。

    兩岸聯手 攻擊國會議員首例

    報告直指，中國官宣炒作，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。

    此外，國民黨昨日召開記者會，該黨智庫副執行長凌濤爆料指出，沈伯洋宣稱自己的父親是全球貿易商、中南美台商，但他掌握沈父公司從二○○八年以來的所有貿易紀錄，共計多達一萬九○四一筆交易，有近七成五都是來自中國，金額上看十七億元，簡直就是「中國商人」中的超級大戶，沈伯洋不要再瞎扯什麼中南美商人了！

    沈伯洋受訪表示，他們家是中南美台商，要把中南美台商抹成紅的，真的是滑天下之大稽；國民黨無法回應親中事實及通過的諸多利中法案，僅能開地圖砲大量抹紅台灣人，只是替罷免案添柴火而已。

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