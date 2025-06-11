海峽論壇 馬英九擬以「前國民黨主席」與會

中國國台辦近日宣布，第十七屆海峽論壇於六月中旬在福建舉辦，論壇大會十五日召開。知情官員透露，國民黨的地方縣市首長沒有人申請前往，中共非常著急，力邀前總統馬英九參加。（資料照）

2025/06/11 05:30

藍營縣市長沒人報名 中方急邀馬撐場面

〔記者陳鈺馥、施曉光、蘇永耀／台北報導〕中國國台辦近日宣布，第十七屆海峽論壇於六月中旬在福建舉辦，論壇大會十五日召開。知情官員透露，國民黨的地方縣市首長沒有人申請前往，中共非常著急，力邀前總統馬英九參加。據了解，中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧將出席開幕式致詞，馬英九擬以「前國民黨主席」身分出席。

馬英九基金會：有消息會主動公布

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日僅回應稱，「目前沒有訊息，有消息會主動對外公布」。

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熟稔兩岸情勢官員受訪表示，中共有邀請馬英九前往海峽論壇，馬已經卸任總統多年，過了赴中管制期，前往中國不需要向政府申請核准。

官員指出，目前正值大罷免，國民黨的地方縣市首長對參加統戰活動有所避諱，沒有人向政府申請前往參加海峽論壇，中共當局非常著急，力邀馬英九參加。對中共來說，馬若出席，今年海峽論壇才有話題，否則國民黨縣市首長沒人要去，場面會非常難看。

官員分析，台灣卸任總統過去從來沒有人參加海峽論壇，畢竟這是福建的統戰活動，中方希望達成「台灣第一個卸任領導人參加海峽論壇」的指標性意義。

為了促成此事，中方積極以雙方可以在北京「討論馬習三會」為誘因遊說馬英九，但國民黨內消息指出，依照往年海峽論壇慣例，中方將安排王滬寧或相當等級的高層發表談話，若出現馬坐在台下「聽訓」的場景，對國民黨而言將是極大重創。

另有國民黨內人士透露，因為大罷免的壓力，國民黨主席朱立倫最近為了要不要循例指派副主席層級人士參加「海峽論壇」傷透腦筋，自從傳出馬英九受邀出席的消息後，頓時讓國民黨中央壓力減半，畢竟馬目前沒有公職或黨職，又具有代表性。但據了解，為了維繫國共關係，國民黨大陸事務部主任林祖嘉這次仍會前往。

外傳國民黨中央才剛說服所有藍營地方首長與立委都不要參加「海峽論壇」，避免給大罷免帶來負面衝擊，昨卻傳出馬英九會去。黨內人士回應，國民黨不應該陷入民進黨的「統戰」陷阱，其實黨內還是有很多人樂見馬可以維繫兩岸交流。

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