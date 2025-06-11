國民黨北市黨部發言人林岳龍涉共諜案》藍委幕僚：林岳龍行為有點怪

涉入共諜案的國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍，近年先後在國民黨立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄等國會辦公室擔任助理，但藍委辦公室昨異口同聲指，林岳龍工作能力不佳，常請病假，其能力只能做一些基本的行政事務。（取自林岳龍臉書）

2025/06/11 05:30

藍營民代：配合調查 該辦就辦

〔記者林欣漢／台北報導〕涉入共諜案的國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍，是台大國發所法學博士，曾赴中任教，擔任台北市立大學助教，曾獲新黨推薦參選北市議員，近年先後在國民黨立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄等國會辦公室擔任助理，但藍委辦公室昨異口同聲指，林岳龍工作能力不佳，常請病假，其能力只能做一些基本的行政事務，一名藍委辦公室主任直言：「很疑惑他有當共諜的能耐嗎？」另名藍委辦公室幕僚則說，林岳龍的行為有點怪，但不會想到與國安有關。

王欣儀昨受訪表示，不清楚林男被檢調調查的細節，後續會配合相關調查。至於也涉及共諜案的王凱民目前是基隆市議員藍敏煌助理，藍敏煌昨表示，自己對此事完全不知情，王今年一月才擔任他的助理，共諜案該查就查，該辦就辦。

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對於林岳龍自稱是國民黨台北市黨部發言人，台北市黨部代理主委戴錫欽表示，經查詢過去並沒有他代表黨部對外發言的紀錄，也查無相關授予頭銜的紀錄；他是否為發言人，恐怕要等黨部主委黃呂錦茹說明才清楚。國民黨發言人楊智伃昨晚回應，待司法調查，依法辦理，毋枉毋縱。

對於前助理林岳龍涉入共諜案，林倩綺、王鴻薇、許宇甄辦公室昨晚都發出聲明，強調支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱，林工作內容主要為地方行程與服務，期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料。

林岳龍曾於二○二三年一月至二○二四年一月於王鴻薇辦公室任職，同年四月至八月於林倩綺辦公室任職，同年十月至許宇甄辦公室，同年底因工作態度及表現不盡理想，未予以續聘。

一名藍委辦公室主任指出，林岳龍身體欠佳，不時請病假，不管是安排他跑地方行程、研究法案、經營臉書等，沒一件做得好，甚至連質詢稿也寫不出來，「我們都被他的高學歷騙了」，「很懷疑他可以勝任共諜的工作，中共有這麼傻嗎？」

這名辦公室主任表示，林岳龍曾在大陸教書，研判可能是那個時間點與對岸建立接觸管道，不過他們辦公室沒有要過國防、兩岸的資料，林單純就是個無法勝任工作的助理，國防預算等資料也不會到他那邊，試用期一到就不續聘。

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