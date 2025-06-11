國民黨北市黨部發言人林岳龍涉共諜案》綠委：國民黨有嘴說別人 沒嘴說自己

林岳龍曾任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等國民黨立委助理，後來轉任國民黨台北市議員王欣儀助理，並在國民黨台北市黨部擔任發言人，林岳龍涉共諜案，檢調昨搜索林住所與北市議會辦公室座位，並於晚間移送北檢複訊。（取自林岳龍臉書）

2025/06/11 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍、基隆市議員藍敏煌助理王凱民涉共諜案，民進黨立委郭國文昨說，林岳龍臉書粉絲專頁的最新貼文就是抹紅民進黨立委沈伯洋，這也坐實媒體爆料，一切都是中國國安部下令的計畫。

林岳龍四月貼文批民進黨共諜案

林岳龍曾任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等國民黨立委助理，後來轉任王欣儀助理，並在國民黨台北市黨部擔任發言人，林岳龍涉共諜案，檢調昨搜索林住所與北市議會辦公室座位，並於晚間移送北檢複訊。

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林岳龍曾於四月十二日在臉書發文批評，吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑真的是共諜，民進黨嘴巴喊反共，但到現在為止抓到的共諜都在民進黨，根本做賊在喊抓賊。如今林岳龍也涉共諜案，昔日批共諜言論顯得格外諷刺。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨最讓人不齒之處，永遠都是「有嘴說別人，沒嘴說自己」，國民黨團高調赴中向王滬寧報到，自家人與中國盤根錯節的利益糾葛，還可以臉不紅氣不喘、振振有詞污衊抹黑他人。

沈伯洋也直言，國民黨和中共的一貫伎倆，就是「他們在罵別人時，其實是自己在做」，之所以要搶先指責別人「賣台」，其實是為了混淆視聽，規避自身違法行為曝光後的衝擊；而國民黨近期配合中國官媒抹紅他們家，因為他們自己就在賣台，包括國民黨立委羅智強、徐巧芯、王鴻薇、傅崐萁等人罵得最用力。

民進黨立委林俊憲也強調，中國意圖消滅台灣的手段越來越厲害、滲透無孔不入，強化國安已經是全民共識，不分朝野政黨都應該盤點相關法案，在立法院儘速制訂通過。

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