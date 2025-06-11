民進黨前黨工發展共諜案 4人起訴求重刑

台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案昨偵查終結，依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴黃取榮（左圖）、邱世元（右圖）、吳尚雨、何仁傑，並求處重刑。（記者羅沛德攝）

2025/06/11 05:30

涉洩漏總統行程 換取高額報酬

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕民進黨前黨工黃取榮廿多年赴中經商，被中共中央軍委會情報人員吸收，返台發展共諜組織，並吸收前黨工邱世元及國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨成為下線，涉洩漏總統賴清德行程等機密換取高額報酬，甚至連我國針對友邦斷交的緊急因應措施也遭對岸掌握，台北地檢署及高檢署昨分別依違反國家機密保護法及國安法等罪嫌起訴四人並求處重刑，全案移審台北地院後，法官裁定四人皆續押禁見三個月。

移審北院 四人續押禁見三個月

檢方調查，本案最上游是民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，他在二○○三年前往中國經商賣茶與就讀暨南大學時，先後結識中央軍委會綽號「小吳」及「小陳」的兩名情報人員，淪陷成共諜並接收一支工作手機，裡面已安裝好一款名為「五子棋」的遊戲APP，實際上就是用來單向傳輸資料的「賣台」APP。

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檢調調查，黃返台後於二○一七年先吸收好友兼資深黨工邱世元，並於二○二三年及二○二四年間帶著邱前往泰國曼谷及澳門，接觸上述情報人員；邱為了賺取報酬聯繫好友吳尚雨，意圖取得賴清德行程，吳雖不知對方背後就是中國勢力，疑為了展現實力，而洩漏賴擔任副總統出訪友邦巴拉圭行程及參選總統期間行程等機密。

不僅如此，黃在二○二二年間更吸收何仁傑，取得吳釗燮任外交部長時與友邦使節或外賓談話紀錄等、我國與美方的貿易倡議架構及我國針對友邦斷交後的緊急應變措施等機密；黃彙整邱、何所提供的機密後透過APP洩密，對岸情報人員收到後還特地誇讚何所提供的情報「稀奇、真有價值、很有幫助、可以多給獎勵」。

檢方查出，中共按季給予黃、邱兩人數十萬元新台幣，逢年過節還另有數萬元「犒賞」，黃、邱兩人利用親友在中國帳戶接收款項，並以地下匯兌洗回台灣，其中黃收取報酬六○七萬餘元、邱二二一萬餘元，合計八二九萬餘元，檢調還在黃的住處扣到九十萬元現金；吳、何未被查獲不法所得。偵辦時，黃、何兩人始終否認，黃辯稱資料是他編造來向中共「騙錢」，何辯稱只是幫吳釗燮整理資料，沒看也不懂裡面內容。

黃取榮共求刑30年半、何仁傑9年、邱世元8年半、吳尚雨5年

北檢斥責四人所為造成國家安全重大危害，其中黃、邱兩人還扯謊誤導偵辦方向，針對黃涉國家機密保護法兩罪各求刑九年、八年，洗錢求刑一年六月，他涉國家安全法為中國發展組織罪，高檢署昨同步起訴並求刑十二年，四罪共求刑卅年六月，何仁傑則求刑九年；至於認罪的邱、吳兩人，邱涉國家機密保護法求刑七年、洗錢一年六月，吳求刑五年。

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