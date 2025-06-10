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    涉助中滲透介選10年 藍前中委竟無罪

    台灣人民共產黨主席林德旺。（資料照）

    台灣人民共產黨主席林德旺。（資料照）

    2025/06/10 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕前國民黨中央委員、現任台灣人民共產黨主席林德旺，被控接受中共資助財物及指示參選台南市議員，或推派副主席鄭建炘參選台北市議員，及找男子余聲洪進口中國製新冠肺炎試劑等方式企圖影響我國選舉，滲透長達十年，台北地檢署依反滲透法等罪起訴林、鄭及余三人，台北地院認定罪證不足，判林等三人均無罪。北檢表示，收到判決理由後，研議是否上訴。

    律師黃帝穎指出，北院以林、鄭進行陳抗活動時，鄭尚未被公告發布為「候選人」，認定未違反選罷法等罪，但司法實務上，不以候選人須經公告為候選人為要件，北院判決違反經驗、論理法則，支持檢方提起上訴。

    律師：北院判決違反經驗

    檢方調查，林接受國台辦副處長胡春光等人派遣進行統戰，二○一八年林受雲南省台辦指示參選台南市議員，二○二二年林資助鄭一萬美元，指示其參選台北市議員。

    林還擔任由山東省政府控制的「政報傳媒網」台灣中心總顧問，又接受中共贈送的五星旗，用於卅二次陳情抗議或選舉活動，還包括前美國眾議院議長裴洛西率團訪台之用，藉此爭取他代理茅台酒、辦理中共人士來台參訪。

    另外，林還指示余聲洪，提供至少四十七名黨員及親友作為收貨人頭，從廈門輸入新冠肺炎抗原檢驗試劑，三人計畫發放給具投票權民眾，宣傳政黨及協助鄭選舉。

    同夥另兩人也判無罪

    北檢認定林、鄭、余分別涉犯反滲透法、選罷法、醫療器材管理法等罪，起訴三人，並建請對林、鄭從重量刑。

    但台北地院指出，林、鄭至外交部、總統官邸前或民進黨中央黨部等地進行陳抗及舉競選旗幟、五星旗等造勢活動時，鄭尚未經公告發布為市議員候選人，林、鄭均未違反選罷法或反滲透法等規定。

    針對進口抗原試劑部分，北院認為，因符合衛福部食品藥物管理署公告，林、鄭、余無法依醫療器材管理法第六十二條處罰；至於發送抗原試劑部分，無法認定與選舉有關，不構成預備行賄罪，因此判決三人均無罪。

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