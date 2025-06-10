國民黨：沈伯洋父以中國台灣籍 申請許可大賺人民幣

民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」抹黑風暴，國民黨昨踢爆，沈伯洋父親以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，要大賺人民幣。（記者林欣漢攝）

2025/06/10 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨／台北報導〕民進黨立委沈伯洋近日捲入「賺紅錢」抹黑風暴，國民黨昨召開記者會指出，沈父以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，要大賺人民幣，國民黨質疑，民進黨確定要讓沈伯洋這麼高風險的人，續任國防外交委員會召委？「間諜黑熊」會不會有一天出賣我國的國防外交機密？

沈伯洋回應，他們家本來就是中南美洲台商，在做進出口貿易，國民黨卻說發現他們有進出口登記，「我實在是不知道該說什麼才好，所以請大家一定要注意，中國這種鋪天蓋地的手法只會越來越多、越來越嚴重」。

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沈：藍營應和中國的攻擊

鋪天蓋地手法會越來越多

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，沈伯洋稱其父親是中南美洲貿易商，不是中國台商，沒有要賺紅錢，但中國海關總署（GACC）官網上赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，且沈父以「中國台灣籍」申請許可，要大賺人民幣。

凌濤說，該文件證明，沈父不是沈伯洋口中的中南美洲商人，而是以中國籍向中國海關登記的中國商人，讓這麼高風險的人繼續擔任國防外交委員會召委，台灣恐將木馬屠城。

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋作為抗中保台的黑熊大將軍，一直用非常高的標準檢視在野及在中交流的民眾，但沈父被發現在中國經商以後，民進黨提油救火，稱沈父沒有賺紅錢，是中國商人賺沈父的錢，這種經濟學零分、無腦護航的雙標邏輯，大家聽得下去嗎？

沈伯洋及其父親連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位一份分析報告顯示，此為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊首例，而國民黨昨天也開記者會繼續攻擊沈家。

對此，沈伯洋回應指出，《自由時報》九日刊出中國對他是系統性攻擊，且不乏在地協力者，結果沒想到新聞才剛出，國民黨馬上跳出來開了一個抹黑他的記者會。他說：「我們並沒有說到底誰是在地協力者，結果馬上就有人出來應和中國對我的攻擊，所以拜託大家一定要看清楚中國的手法。」

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