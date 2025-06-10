大罷免攻防戰》雙北市長帶頭 母雞護小雞 罷團：市政做不好 還護航

圖為日前「港湖除銹」大遊行，民眾不畏大雨參加遊行表達訴求。（資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉／綜合報導〕國民黨三十一位立委面臨大罷免風暴，藍營傳出將讓地方首長負起「母雞護小雞」的責任，台北市長蔣萬安預計市政總質詢結束後「護藍委」，新北市長侯友宜市政行程也頻頻安排黨籍立委陪同。

雙北罷團批評，民主是靠問責，不是靠護航，蔣萬安如果連市政基本功都做不好，還奢談什麼護航別人？

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舊威權心態 只會靠強人撐場

罷免北市立委羅智強的團體「大安強強滾」指出，把明星首長做為政治庇護者的做法，本質上是一種恩庇侍從主義的延續，暴露出國民黨舊威權文化的殘餘心態，不思改革只會靠強人撐場，無法真正回應公民社會日益成熟的民主訴求。蔣萬安與其為失職立委站台背書，不如回到市政本務，如果連市政基本功都做不好，還奢談什麼護航別人？

罷免北市立委李彥秀的團體「港湖除銹」認為，公民啟動大罷免是因過去一年來，藍白聯手以程序不正義的方式，通過大量破壞台灣國家安全的法案，國民黨完全不知反省，執意巴著中共代理人不放，對於民意反撲，國民黨不但不知悔改，甚至還戀棧權位，要綑在一起來攻堅民意，何等荒謬，一步錯、步步錯，恐讓整籃雞蛋翻倒。

罷免新北市立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔直指，台灣人已經給過國民黨多次機會，尤其這屆國會藍營取得過半席次，就是希望藍委們好好表現，扮演誠實、可信任的在野黨角色來監督政府，結果卻荒腔走板，甚至連演都不演，直接替中國說話、通過有爭議的法案，這些誇張作為人民都看在眼裡，國民黨籍的縣市首長為藍委站台、讚揚其政績，「一味盲目吹捧徒勞無功，只會造成反效果」，「罷免藍委、改變國會結構，國家才有未來」。

罷免新北市立委葉元之的團體「板橋大刪元」發言人莫莉則表示，藍委們沒有大罷免就不懂關心地方，所以大罷免是剷除立院病灶的療程，一定要成功才能根除疾病。

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