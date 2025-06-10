大罷免攻防戰》雙北市長帶頭 母雞護小雞

台北市長蔣萬安昨受訪表示，議會總質詢結束後啟動護藍委。（記者方賓照攝）

2025/06/10 05:30

〔記者何玉華、黃子暘／綜合報導〕國民黨面臨大罷免形勢險峻，黨主席要求黨籍縣市首長「區域聯防」，前中廣董事長趙少康也點名藍營百里侯「母雞護小雞」。台北市長蔣萬安昨受訪表示，議會總質詢結束後啟動護藍委；新北市長侯友宜昨受訪雖表示，「我保護的不是立委，是市民有更好的生活」，但侯近日早已安排多場與藍委合體的市政行程。

台北市五位國民黨立委正面臨罷免二階連署審查，蔣萬安過去多次表示「會和國民黨委員站在一起」，多次利用市政行程同台宣傳；包括三月廿二日青年局主辦的青年就業博覽會現場，王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強與賴士葆合體出席同台，雖未提及罷免議題，但蔣萬安受訪列舉立委們的問政表現，還一起高喊「台北隊加油」。

請繼續往下閱讀...

此外，例行在各區舉辦的「里長有約」活動，王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆等人以立委身分出席，蔣萬安在里長們面前詳細說明藍委的問政表現，「巧妙的」利用市政行程為他們宣揚政績。

對於國民黨要啟動護藍委行動，蔣萬安昨天到市議會備詢前表示「都會有安排」。據了解，預計市政總質詢本週四（十二日）結束後，蔣萬安就會開始展開行動。

民進黨台北市議員顏若芳批評，請蔣萬安記得他是台北市民選出來的台北市長，不要用公務行程或相關費用來護航。

侯：保護的不是立委是市民

至於侯友宜昨天在市政總質詢前受訪表示，國民黨籍的立委希望新北有好的建設，照顧弱勢族群獲得更多資源，因此推動「財政收支劃分法」修法，結果財劃法修法通過了卻開始大罷免？這是不對的。他會跟新北市的藍委並肩作戰，「我保護的不是立委，我保護的是新北市人民應該有更好的生活」。

據了解，侯友宜最近考察市政行程時，都會帶上轄區國民黨立委包括葉元之、洪孟楷等人，除了在公開闡述立委的政績，也稱讚藍委認真努力打拚，感謝向中央政府爭取預算，藉此削弱罷免方的勢力，達到「固樁」效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法